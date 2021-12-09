Під площею біля Луцького замку виявили ще одну історичну забудову. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
На території Замкової площі у Луцьку археологи виявили рештки ще однієї будівлі, яка датується 15-17 століттями. Знахідку розкопали на місці, де просіла бруківка по лінії від Костелу єзуїтів до Луцького замку.
Як розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк, будинок, який знаходиться під землею, міг належати судді Луцького городського суду.
"Щільна така забудова, як-от якийсь такий середньовічний мегаполіс. Через те на кожній ділянці ми можемо знайти якісь залишки споруд. Цікаво, що це дім судді Луцького городського суду, дім Тихна Івановича Хом’яка. Частина дві городні окольного замку Смордви", – каже археолог.
Однофамілець ймовірного власника будинку та нинішній настоятель Кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла Павло Хом’як говорить: це ще одна туристична родзинка для гостей міста.
"Незалежно від того, хто там жив, будь-яка знахідка в історичній частині міста – це чудова знахідка, це ще один відкритий пазл нашої історії", – зазначив настоятель.
Замкова площа така, якою є зараз, сформувалася у 19 столітті. На час пізнього середньовіччя площа була найбільш привілейованою частиною Луцька для проживання, – розповів Віктор Баюк. Минулого тижня, зі слів археолога, на площі виявили фундамент іншого будинку. Він мурований з цегли-пальчатки, яка скріплена вапняковим розчином.
"Увесь комплекс знань дає нам аргументоване припущення, що ми маємо справу із фундаментом споруди пізнього середньовічного часу Луцького окольного замку", – зазначив археолог.
Знахідку розкопали на глибині орієнтовно 20-30 сантиметрів на ділянці площею півтора на півтора метра. Наразі проводять розвідкові археологічні роботи, – говорить студент-третьокурсник Богдан Омельчук.
"Щойно розкопали, видно що тут стінка і йде мурування уже від нього не паралельно, а такою лінією (навскіс)", – додав студент-археолог.
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Як розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк, будинок, який знаходиться під землею, міг належати судді Луцького городського суду.
"Щільна така забудова, як-от якийсь такий середньовічний мегаполіс. Через те на кожній ділянці ми можемо знайти якісь залишки споруд. Цікаво, що це дім судді Луцького городського суду, дім Тихна Івановича Хом’яка. Частина дві городні окольного замку Смордви", – каже археолог.
Однофамілець ймовірного власника будинку та нинішній настоятель Кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла Павло Хом’як говорить: це ще одна туристична родзинка для гостей міста.
"Незалежно від того, хто там жив, будь-яка знахідка в історичній частині міста – це чудова знахідка, це ще один відкритий пазл нашої історії", – зазначив настоятель.
Замкова площа така, якою є зараз, сформувалася у 19 столітті. На час пізнього середньовіччя площа була найбільш привілейованою частиною Луцька для проживання, – розповів Віктор Баюк. Минулого тижня, зі слів археолога, на площі виявили фундамент іншого будинку. Він мурований з цегли-пальчатки, яка скріплена вапняковим розчином.
"Увесь комплекс знань дає нам аргументоване припущення, що ми маємо справу із фундаментом споруди пізнього середньовічного часу Луцького окольного замку", – зазначив археолог.
Знахідку розкопали на глибині орієнтовно 20-30 сантиметрів на ділянці площею півтора на півтора метра. Наразі проводять розвідкові археологічні роботи, – говорить студент-третьокурсник Богдан Омельчук.
"Щойно розкопали, видно що тут стінка і йде мурування уже від нього не паралельно, а такою лінією (навскіс)", – додав студент-археолог.
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