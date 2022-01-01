На Харківщині ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, – розвідка
Сьогодні, 21:56
Сьогодні, 27 вересня, спеціальним підрозділом "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони України звільнений Куп'янськ-Вузловий.
Про це інформує Головне управління розвідки.
"27 вересня спецпідрозділом ГУР МО Kraken було звільнено чергове місто Куп'янськ-Вузловий", – ідеться у повідомленні.
Зауважимо, що 26 вересня в ході контрнаступальної операції Сили оборони України взяли під контроль Куп’янськ-Вузловий, продовжуючи зачистку деяких районів. Однак офіційно про звільнення селища Генеральний штаб ЗСУ заявив 27 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Головне управління розвідки.
"27 вересня спецпідрозділом ГУР МО Kraken було звільнено чергове місто Куп'янськ-Вузловий", – ідеться у повідомленні.
Зауважимо, що 26 вересня в ході контрнаступальної операції Сили оборони України взяли під контроль Куп’янськ-Вузловий, продовжуючи зачистку деяких районів. Однак офіційно про звільнення селища Генеральний штаб ЗСУ заявив 27 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині
Сьогодні, 15:05
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, – розвідка
Сьогодні, 21:56
Погода на завтра, 28 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Два автомобілі для військових передали з Волині
Сьогодні, 19:22
Медіа