На Харківщині ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, – розвідка





Про це



"27 вересня спецпідрозділом ГУР МО Kraken було звільнено чергове місто Куп'янськ-Вузловий", – ідеться у повідомленні.



Зауважимо, що 26 вересня в ході контрнаступальної операції Сили оборони України взяли під контроль Куп’янськ-Вузловий, продовжуючи зачистку деяких районів. Однак офіційно про звільнення селища Генеральний штаб ЗСУ заявив 27 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 вересня, спеціальним підрозділом "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони України звільнений Куп'янськ-Вузловий.Про це інформує Головне управління розвідки."27 вересня спецпідрозділом ГУР МО Kraken було звільнено чергове місто Куп'янськ-Вузловий", – ідеться у повідомленні.Зауважимо, що 26 вересня в ході контрнаступальної операції Сили оборони України взяли під контроль Куп’янськ-Вузловий, продовжуючи зачистку деяких районів. Однак офіційно про звільнення селища Генеральний штаб ЗСУ заявив 27 вересня.

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