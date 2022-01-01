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На Харківщині ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, – розвідка

На Харківщині ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, – розвідка
Сьогодні, 27 вересня, спеціальним підрозділом "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони України звільнений Куп'янськ-Вузловий.

Про це інформує Головне управління розвідки.

"27 вересня спецпідрозділом ГУР МО Kraken було звільнено чергове місто Куп'янськ-Вузловий", – ідеться у повідомленні.

Зауважимо, що 26 вересня в ході контрнаступальної операції Сили оборони України взяли під контроль Куп’янськ-Вузловий, продовжуючи зачистку деяких районів. Однак офіційно про звільнення селища Генеральний штаб ЗСУ заявив 27 вересня.


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Теги: Розвідка, Kraken, Куп'янськ-Вузловий
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