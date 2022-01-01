У війні з Росією загинули два воїни з Волині

Тарас Чабан та житель села Дерно Олександр Тихонов.



Як Борис Карпус, Тарас Чабан загинув від рук російських окупантів на Сході. Відомо, що чоловік народився 1984 року.



Деталі щодо прибуття тіла та чину погребіння будуть відомі згодом.







34-річний військовослужбовець ЗСУ Олександр Тихонов, як







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять і слава Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за незалежність України загинули житель Нововолинськата житель села ДерноЯк інформує Нововолинський міський голова, Тарас Чабан загинув від рук російських окупантів на Сході. Відомо, що чоловік народився 1984 року.Деталі щодо прибуття тіла та чину погребіння будуть відомі згодом.34-річний військовослужбовець ЗСУ Олександр Тихонов, як повідомляє Олицька селищна рада, загинув 26 вересня від поранень, отриманих в результаті ворожого обстрілу, поблизу селища Вільшани Дворічанського району, що на Харківщині, під час виконання бойового завдання.

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