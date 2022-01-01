У війні з Росією загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 21:26
У бою за незалежність України загинули житель Нововолинська Тарас Чабан та житель села Дерно Олександр Тихонов.
Як інформує Нововолинський міський голова Борис Карпус, Тарас Чабан загинув від рук російських окупантів на Сході. Відомо, що чоловік народився 1984 року.
Деталі щодо прибуття тіла та чину погребіння будуть відомі згодом.
34-річний військовослужбовець ЗСУ Олександр Тихонов, як повідомляє Олицька селищна рада, загинув 26 вересня від поранень, отриманих в результаті ворожого обстрілу, поблизу селища Вільшани Дворічанського району, що на Харківщині, під час виконання бойового завдання.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять і слава Героям!
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Як інформує Нововолинський міський голова Борис Карпус, Тарас Чабан загинув від рук російських окупантів на Сході. Відомо, що чоловік народився 1984 року.
Деталі щодо прибуття тіла та чину погребіння будуть відомі згодом.
34-річний військовослужбовець ЗСУ Олександр Тихонов, як повідомляє Олицька селищна рада, загинув 26 вересня від поранень, отриманих в результаті ворожого обстрілу, поблизу селища Вільшани Дворічанського району, що на Харківщині, під час виконання бойового завдання.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять і слава Героям!
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