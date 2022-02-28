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Україна не виплачуватиме компенсації родичам загиблих військових, які живуть у Білорусі чи РФ

Україна не виплачуватиме компенсації родичам загиблих військових, які живуть у Білорусі чи РФ
Уряд заборонив виплату грошової допомоги родичам загиблих військовослужбовців, які мешкають на території Росії чи Білорусі або були засуджені за державну зраду чи колабораціонізм.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, нові норми запроваджуються змінами до постанови Кабміну № 168 від 28.02.2022 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".

"Передбачено, що членам сімей загиблих військовослужбовців, які постійно проживають на території РФ або Республіки Білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору одноразова грошова допомога не виплачується", — зазначив Мельничук.

Зокрема, йдеться про військовослужбовців Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських, а також осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

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Теги: Компенсації, виплати, ЗСУ
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