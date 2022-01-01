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РНБО розробила інструкцію на випадок ядерного удару РФ, – Данілов

РНБО розробила інструкцію на випадок ядерного удару РФ, – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.

Про це інформує "Радіо Свобода"

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю.

Я хочу, щоб усі зрозуміли, що нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", - зазначив Данілов.

За його словами, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".

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Теги: Ядерна зброя, Данілов
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