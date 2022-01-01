РНБО розробила інструкцію на випадок ядерного удару РФ, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.



Про це



"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю.



Я хочу, щоб усі зрозуміли, що нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", - зазначив Данілов.



За його словами, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОзаявив, що можливе використання РФ ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій.Про це інформує "Радіо Свобода""Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю.Я хочу, щоб усі зрозуміли, що нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", - зазначив Данілов.За його словами, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію