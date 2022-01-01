28 вересня на Волині: гортаючи календар

28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 28 вересня, день народження відзначає медична директорка КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради Любов Серба (на фото).

Також день народження святкують футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.

28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.

Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!

У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, день ангела, цей день на Волині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини
Сьогодні, 01:01
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про звільнені населені пункти на Харківщині: добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня
27 вересень, 23:34
РНБО розробила інструкцію на випадок ядерного удару РФ, – Данілов
27 вересень, 23:06
Україна не виплачуватиме компенсації родичам загиблих військових, які живуть у Білорусі чи РФ
27 вересень, 22:33
Схожі новини
25 серпня на Волині: гортаючи календар 25 серпня на Волині: гортаючи календар
25 серпень, 00:00
17 серпня на Волині: гортаючи календар 17 серпня на Волині: гортаючи календар
17 серпень, 00:00
14 вересня на Волині: гортаючи календар 14 вересня на Волині: гортаючи календар
14 вересень, 00:00
3 вересня на Волині: гортаючи календар 3 вересня на Волині: гортаючи календар
03 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини
Сьогодні, 01:01
 0
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про звільнені населені пункти на Харківщині: добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня
27 вересень, 23:34
 0
РНБО розробила інструкцію на випадок ядерного удару РФ, – Данілов
27 вересень, 23:06
 0
Україна не виплачуватиме компенсації родичам загиблих військових, які живуть у Білорусі чи РФ
27 вересень, 22:33
 0
Медіа
відео
1/8