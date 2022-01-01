28 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 28 вересня, день народження відзначає медична директорка КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради Любов Серба (на фото).
Також день народження святкують футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.
28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.
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Також день народження святкують футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.
28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.
Зичимо усім миру, щастя, міцного здоров’я, злагоди й достатку!
У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.
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