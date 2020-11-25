Україна не пройшла в дивізіон «А» Ліги Націй





Про це



До трьох заключних матчів поточного розіграшу Україна підходила в статусі лідера "B1". Проте вже в перенесеному матчі 2-го туру команда Олександра Петракова розгромно програла Шотландії (0:3), втративши перше місце квартету.



У п'ятому турі обидві команди не робили одна одній поступок, набравши по три очки. Україна в Єревані розгромила Вірменію (5:0), а шотландці здобули вольову перемогу над Ірландією (2:1).



Відтак доля першого місця групи "В1" вирішувалася саме в очній зустрічі команд. На тлі повномасштабної війни "синьо-жовті" як номінальні господарі приймали нещодавних суперників у польському Кракові.



Як і шість днів тому, в першому таймі Україна та Шотландія голів не забивали. Натомість у другій 45-хвилинці контроль над м'ячем захопили гості, що не заважало підопічним Петракова створювати власні моменти біля воріт суперника.



У другому таймі свої удари по воротах шотландців виконували Данило Ігнатенко та Михайло Мудрик. Проте жодна з атак господарів не закінчилася необхідним для здобуття трьох очок голом. Нічия - Україна залишається у дивізіоні "В" ще на сезон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України зіграла внічию з командою Шотландії в матчі 6-го туру Ліги Націй, що не дозволило "синьо-жовтим" вийти в дивізіон "А" Ліги Націй.Про це пише Суспільне.До трьох заключних матчів поточного розіграшу Україна підходила в статусі лідера "B1". Проте вже в перенесеному матчі 2-го туру команда Олександра Петракова розгромно програла Шотландії (0:3), втративши перше місце квартету.У п'ятому турі обидві команди не робили одна одній поступок, набравши по три очки. Україна в Єревані розгромила Вірменію (5:0), а шотландці здобули вольову перемогу над Ірландією (2:1).Відтак доля першого місця групи "В1" вирішувалася саме в очній зустрічі команд. На тлі повномасштабної війни "синьо-жовті" як номінальні господарі приймали нещодавних суперників у польському Кракові.Як і шість днів тому, в першому таймі Україна та Шотландія голів не забивали. Натомість у другій 45-хвилинці контроль над м'ячем захопили гості, що не заважало підопічним Петракова створювати власні моменти біля воріт суперника.У другому таймі свої удари по воротах шотландців виконували Данило Ігнатенко та Михайло Мудрик. Проте жодна з атак господарів не закінчилася необхідним для здобуття трьох очок голом. Нічия - Україна залишається у дивізіоні "В" ще на сезон.

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