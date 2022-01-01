В Україні спростили процедуру зміни імені
Сьогодні, 04:47
Уряд вніс зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені. Це стосується також прізвища та по батькові.
Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Мельничук розповів, що закріпили можливість подання заяви щодо зміни імені через представника або поштою.
Крім того, із дозволом на зміну можна буде звертатись для державної реєстрації до відділів реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України. Там видаватимуть відповідне свідоцтво за результатом її проведення через представника.
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Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Мельничук розповів, що закріпили можливість подання заяви щодо зміни імені через представника або поштою.
Крім того, із дозволом на зміну можна буде звертатись для державної реєстрації до відділів реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України. Там видаватимуть відповідне свідоцтво за результатом її проведення через представника.
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