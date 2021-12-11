Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією





Про це посиланням на фінські ЗМІ повідомляє Politico



Запропоновано перегородити парканом від 10 до 20 відсотків східного кордону Фінляндії, це від 130 до 260 кілометрів, повідомив начальник прикордонної служби країни Пасі Костамоваара. Вартість будівництва цієї споруди оцінюється в сотні мільйонів євро.



Планується, що більшу частину паркану буде побудовано на південно-східній частині кордону, де помічено більшу активність громадян РФ, які намагаються нелегально перетнути кордон.



Наразі незаконні перетини не є «широко поширеним явищем», заявив керівник відділу міжнародного співробітництва прикордонної служби Матті Пітк’яніітті, однак обмеження на перетин кордону з російської сторони може змінити ситуацію.



Водночас Politico зазначає, що останніми днями у Фінляндії відбулося значне зростання кількості росіян, які перетинають кордон легально, що спричинено намаганням чоловіків призовного віку уникнути «часткової» мобілізації в Росії. Лише на минулих вихідних кордон з Фінляндією перетнули близько 17 тисяч росіян, що на 80 відсотків більше, ніж тижнем раніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонна охорона Фінляндії виступила з ініціативою будівництва паркану на кордоні з Росією через «останні зміни в безпековому становищі».Про це посиланням на фінські ЗМІ повідомляє Politico , передає "Укрінформ" Запропоновано перегородити парканом від 10 до 20 відсотків східного кордону Фінляндії, це від 130 до 260 кілометрів, повідомив начальник прикордонної служби країни Пасі Костамоваара. Вартість будівництва цієї споруди оцінюється в сотні мільйонів євро.Планується, що більшу частину паркану буде побудовано на південно-східній частині кордону, де помічено більшу активність громадян РФ, які намагаються нелегально перетнути кордон.Наразі незаконні перетини не є «широко поширеним явищем», заявив керівник відділу міжнародного співробітництва прикордонної служби Матті Пітк’яніітті, однак обмеження на перетин кордону з російської сторони може змінити ситуацію.Водночас Politico зазначає, що останніми днями у Фінляндії відбулося значне зростання кількості росіян, які перетинають кордон легально, що спричинено намаганням чоловіків призовного віку уникнути «часткової» мобілізації в Росії. Лише на минулих вихідних кордон з Фінляндією перетнули близько 17 тисяч росіян, що на 80 відсотків більше, ніж тижнем раніше.

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