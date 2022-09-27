Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини

Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини
Системи протиповітряної оборони IRIS-T виробляються спеціально для України і їх немає на озброєнні німецької армії.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді".

"Бундесвер їх не має. Не знаю, чи я правильно відповім, але ми перебуваємо всередині НАТО і протиповітряна оборона ніби навколо нас. Коли я була в Польщі, я бачила всі ці Patriot та інші, в Німеччині я їх ніколи не бачила", - сказала Фельдгузен.

За її словами, перша система, ймовірно, буде поставлена вже у жовтні, друга - до кінця року, а ще дві вже наступного року.

"Їх зараз виробляють і я дуже сподіваюсь, що друга буде до кінця року, а решта наступного року. Це залежить не від політичної волі, там рішення чітко прийняте. Це найновіші системи, але ланцюг постачання для виробництва ускладнений", - пояснила посол.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ППО, Фельдгузен
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини
Сьогодні, 01:01
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про звільнені населені пункти на Харківщині: добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня
27 вересень, 23:34
РНБО розробила інструкцію на випадок ядерного удару РФ, – Данілов
27 вересень, 23:06
Україна не виплачуватиме компенсації родичам загиблих військових, які живуть у Білорусі чи РФ
27 вересень, 22:33
Схожі новини
Україна отримала ППО NASAMS від США Україна отримала ППО NASAMS від США
25 вересень, 22:25
«Унікальність нашої ППО – в людях»: у Повітряних силах розповіли, як захищають українське небо «Унікальність нашої ППО – в людях»: у Повітряних силах розповіли, як захищають українське небо
13 вересень, 11:35
Україна може отримати системи ППО з Кіпру Україна може отримати системи ППО з Кіпру
26 серпень, 01:15
Українська ППО збила 7 із 8 ракет, випущених Росією сьогодні увечері з Каспію Українська ППО збила 7 із 8 ракет, випущених Росією сьогодні увечері з Каспію
02 серпень, 21:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу, – посол Німеччини
Сьогодні, 01:01
 0
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про звільнені населені пункти на Харківщині: добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня
27 вересень, 23:34
 0
РНБО розробила інструкцію на випадок ядерного удару РФ, – Данілов
27 вересень, 23:06
 0
Україна не виплачуватиме компенсації родичам загиблих військових, які живуть у Білорусі чи РФ
27 вересень, 22:33
 0
Медіа
відео
1/8