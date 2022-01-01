Про звільнені населені пункти на Харківщині: добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня

Українці та українки продовжують боротися. Уже двісті шістнадцятий день наші збройні сили тримають оборону і філігранно нищать окупантів. Понад пів тисячі ліквідованих рашистів за добу і звільнене село на Харківщині – не єдині добрі новини. А у постійній рубриці нагадуємо лише про такі:Колекціонерка з Волиніпобувала на восьмому міжнародному фестивалі української культури в Іспанії."Події такого рівня дуже важливі для просування нашої культури. Адже весь цивілізований світ з зацікавленням вдивляється в Україну, як феномен незламності перед лицем підступного ворога. Україна повинна бути впізнавана в цілому світі своїми піснями, музикантами, художниками, артистами, дизайнерами, письменниками і т. д. Ми довгий час не приділяли належної уваги нашій культурі. І тільки зараз зрозуміли що культура у всій її багатогранності є частиною національної політики", - зауважила пані Марія.Конгрес США досягнув попередньої домовленості про надання додаткової допомоги Україні. Дякуємо партнерам!Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох «Тигрів». Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.Ковельчанитазавоювали "бронзу" на чемпіонаті світу з академічного веслування у Чехії.Колишні вихованці тренерана світовій першості здобули бронзові нагороди у парних заїздах.Станіслав долав дистанцію зі своєю дівчиною(PR3 Mix2X), Дмитро разом з волинянином( PR3 M2-).ЗСУ за минулу добу знищили понад пів тисячі російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:особового складу - близько (+550) осіб;танків - 2306 (+16);бойових броньованих машин - 4881 (+24);артилерійських систем - 1378 (+9);РСЗВ - 331 (+1);засобів ППО - 175 (+3);літаків - 261 (+1);гелікоптерів - 224 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);крилатих ракет - 241 (+0);кораблів/катерів - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);спеціальної техніки - 131 (+0)."Микола подарував 20 л натурального смачного меду, а це означає покращений імунітет та вітаміни наших Героїв. У таку погоду, як зараз починається, у холод та дощі мед буде додавати сил та вітамінів нашим хлопцям. Це користь та смакота, яку скоро отримають хлопці на передовій", - написала місцева волонтеркаОкупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування."На Харківщині деокуповано - 454 населених пункти. В Балаклії відновлено електропостачання для 77% мешканців міста. Доставлено вже понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Запущено приміські поїзди сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків", - інформує Офіс президента.З Волині сьогодні, 27 вересня 2022 року, знову передали кілька машин для військових, які вдалося знайти завдяки волонтерам та аграріям Волині.Зокрема, позашляховик «Mercedes» для волинських прикордонників придбали аграрії області. Автомобіль «Honda» як гуманітарну допопогу привезли волонтери.Також структурні підрозділи облдержадміністрації переглянули службове майно, що перебуває на їх балансі. Таким чином вдалось виділити дві машини «Нива», що спрямують на потреби військових.Сьогодні, 27 вересня, спеціальним підрозділом "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони України звільнений Куп'янськ-Вузловий. Там уже майорить український прапор!