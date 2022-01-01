Про звільнені населені пункти на Харківщині: добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня
Сьогодні, 23:34
Українці та українки продовжують боротися. Уже двісті шістнадцятий день наші збройні сили тримають оборону і філігранно нищать окупантів. Понад пів тисячі ліквідованих рашистів за добу і звільнене село на Харківщині – не єдині добрі новини. А у постійній рубриці нагадуємо лише про такі:
Волинянка презентувала Україну на міжнародному фестивалі української культури в Іспанії. ФОТО, ВІДЕО
Колекціонерка з Волині Марія Доліновська побувала на восьмому міжнародному фестивалі української культури в Іспанії.
"Події такого рівня дуже важливі для просування нашої культури. Адже весь цивілізований світ з зацікавленням вдивляється в Україну, як феномен незламності перед лицем підступного ворога. Україна повинна бути впізнавана в цілому світі своїми піснями, музикантами, художниками, артистами, дизайнерами, письменниками і т. д. Ми довгий час не приділяли належної уваги нашій культурі. І тільки зараз зрозуміли що культура у всій її багатогранності є частиною національної політики", - зауважила пані Марія.
У США погодили пакет допомоги Україні на 12 мільярдів доларів, – ЗМІ
Конгрес США досягнув попередньої домовленості про надання додаткової допомоги Україні. Дякуємо партнерам!
Українські воїни показали, як знищили екіпажі 3 російських «Тигрів». ВІДЕО
Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох «Тигрів». Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.
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Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО
Ковельчани Станіслав Самолюк та Дмитро Герез завоювали "бронзу" на чемпіонаті світу з академічного веслування у Чехії.
Колишні вихованці тренера Валерія Дружиновича на світовій першості здобули бронзові нагороди у парних заїздах.
Станіслав долав дистанцію зі своєю дівчиною Дар’єю Котик (PR3 Mix2X), Дмитро разом з волинянином Андрієм Сивих ( PR3 M2-).
ЗСУ за минулу добу знищили 550 окупантів, 16 танків та один літак
ЗСУ за минулу добу знищили понад пів тисячі російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:
особового складу - близько (+550) осіб;
танків - 2306 (+16);
бойових броньованих машин - 4881 (+24);
артилерійських систем - 1378 (+9);
РСЗВ - 331 (+1);
засобів ППО - 175 (+3);
літаків - 261 (+1);
гелікоптерів - 224 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);
крилатих ракет - 241 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);
спеціальної техніки - 131 (+0).
Пасічник з Волині передав воїнам 20 літрів меду. ФОТО
"Микола подарував 20 л натурального смачного меду, а це означає покращений імунітет та вітаміни наших Героїв. У таку погоду, як зараз починається, у холод та дощі мед буде додавати сил та вітамінів нашим хлопцям. Це користь та смакота, яку скоро отримають хлопці на передовій", - написала місцева волонтерка Богдана Синиця.
ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині
Окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування.
ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині
"На Харківщині деокуповано - 454 населених пункти. В Балаклії відновлено електропостачання для 77% мешканців міста. Доставлено вже понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Запущено приміські поїзди сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків", - інформує Офіс президента.
Два автомобілі для військових передали з Волині
З Волині сьогодні, 27 вересня 2022 року, знову передали кілька машин для військових, які вдалося знайти завдяки волонтерам та аграріям Волині.
Зокрема, позашляховик «Mercedes» для волинських прикордонників придбали аграрії області. Автомобіль «Honda» як гуманітарну допопогу привезли волонтери.
Також структурні підрозділи облдержадміністрації переглянули службове майно, що перебуває на їх балансі. Таким чином вдалось виділити дві машини «Нива», що спрямують на потреби військових.
На Харківщині ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, – розвідка
Сьогодні, 27 вересня, спеціальним підрозділом "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони України звільнений Куп'янськ-Вузловий. Там уже майорить український прапор!
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Волинянка презентувала Україну на міжнародному фестивалі української культури в Іспанії. ФОТО, ВІДЕО
Колекціонерка з Волині Марія Доліновська побувала на восьмому міжнародному фестивалі української культури в Іспанії.
"Події такого рівня дуже важливі для просування нашої культури. Адже весь цивілізований світ з зацікавленням вдивляється в Україну, як феномен незламності перед лицем підступного ворога. Україна повинна бути впізнавана в цілому світі своїми піснями, музикантами, художниками, артистами, дизайнерами, письменниками і т. д. Ми довгий час не приділяли належної уваги нашій культурі. І тільки зараз зрозуміли що культура у всій її багатогранності є частиною національної політики", - зауважила пані Марія.
У США погодили пакет допомоги Україні на 12 мільярдів доларів, – ЗМІ
Конгрес США досягнув попередньої домовленості про надання додаткової допомоги Україні. Дякуємо партнерам!
Українські воїни показали, як знищили екіпажі 3 російських «Тигрів». ВІДЕО
Воїни ССО України влаштували засідку на противника у лісовому масиві на Донеччині. Під час операції бойова група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох «Тигрів». Після проведення засідки оператори ССО України без втрат приступили до виконання інших завдань.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Волиняни завоювали «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО
Ковельчани Станіслав Самолюк та Дмитро Герез завоювали "бронзу" на чемпіонаті світу з академічного веслування у Чехії.
Колишні вихованці тренера Валерія Дружиновича на світовій першості здобули бронзові нагороди у парних заїздах.
Станіслав долав дистанцію зі своєю дівчиною Дар’єю Котик (PR3 Mix2X), Дмитро разом з волинянином Андрієм Сивих ( PR3 M2-).
ЗСУ за минулу добу знищили 550 окупантів, 16 танків та один літак
ЗСУ за минулу добу знищили понад пів тисячі російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:
особового складу - близько (+550) осіб;
танків - 2306 (+16);
бойових броньованих машин - 4881 (+24);
артилерійських систем - 1378 (+9);
РСЗВ - 331 (+1);
засобів ППО - 175 (+3);
літаків - 261 (+1);
гелікоптерів - 224 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 977 (+7);
крилатих ракет - 241 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3730 (+19);
спеціальної техніки - 131 (+0).
Пасічник з Волині передав воїнам 20 літрів меду. ФОТО
"Микола подарував 20 л натурального смачного меду, а це означає покращений імунітет та вітаміни наших Героїв. У таку погоду, як зараз починається, у холод та дощі мед буде додавати сил та вітамінів нашим хлопцям. Це користь та смакота, яку скоро отримають хлопці на передовій", - написала місцева волонтерка Богдана Синиця.
ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині
Окупанти та колаборанти залишили Борівську громаду в Харківській області. Тим часом ЗСУ взяли під свій контроль село Піски-Радьківські, але там ще проводять зачистки та розмінування.
ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині
"На Харківщині деокуповано - 454 населених пункти. В Балаклії відновлено електропостачання для 77% мешканців міста. Доставлено вже понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Запущено приміські поїзди сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків", - інформує Офіс президента.
Два автомобілі для військових передали з Волині
З Волині сьогодні, 27 вересня 2022 року, знову передали кілька машин для військових, які вдалося знайти завдяки волонтерам та аграріям Волині.
Зокрема, позашляховик «Mercedes» для волинських прикордонників придбали аграрії області. Автомобіль «Honda» як гуманітарну допопогу привезли волонтери.
Також структурні підрозділи облдержадміністрації переглянули службове майно, що перебуває на їх балансі. Таким чином вдалось виділити дві машини «Нива», що спрямують на потреби військових.
На Харківщині ЗСУ звільнили Куп'янськ-Вузловий, – розвідка
Сьогодні, 27 вересня, спеціальним підрозділом "Kraken" Головного управління розвідки Міноборони України звільнений Куп'янськ-Вузловий. Там уже майорить український прапор!
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
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