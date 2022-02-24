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ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині

ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині
Збройні сили України звільнили 454 населених пункти Харківської області.

Про це повідомили в Офісі президента.

"На Харківщині деокуповано - 454 населених пункти. В Балаклії відновлено електропостачання для 77% мешканців міста. Доставлено вже понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Запущено приміські поїзди сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на деокупованих територіях півночі Харківщини триває розмінування, сапери Національної гвардії знешкодили більше тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів: ворог мінував будинки та школи.


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Теги: Росія, Україна, війна
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