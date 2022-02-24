ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині





Про це повідомили в



"На Харківщині деокуповано - 454 населених пункти. В Балаклії відновлено електропостачання для 77% мешканців міста. Доставлено вже понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Запущено приміські поїзди сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України звільнили 454 населених пункти Харківської області.Про це повідомили в Офісі президента "На Харківщині деокуповано - 454 населених пункти. В Балаклії відновлено електропостачання для 77% мешканців міста. Доставлено вже понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Запущено приміські поїзди сполученням Харків-Балаклія-Харків, Харків-Дергачі-Харків та Харків-Чугуїв-Харків", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на деокупованих територіях півночі Харківщини триває розмінування , сапери Національної гвардії знешкодили більше тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів: ворог мінував будинки та школи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію