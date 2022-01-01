Лікування COVID-19 у стаціонарі: яка безоплатна медична допомога доступна українцям





Про це



Всі дослідження, аналізи, лікування, медикаментозна терапія, медична допомога в умовах інтенсивної терапії, киснева терапія, респіраторна підтримка, знеболення на всіх етапах - безоплатні для пацієнта.



Складання плану реабілітації та реабілітація в гострому періоді - також входять у безоплатний перелік послуг і оплачуються НСЗУ.



Для госпіталізації потрібне направлення від лікаря, доставлення бригадою екстреної медичної допомоги, або самозвернення у невідкладному стані.



У цьому році до Програми медичних гарантій увійшов новий пакет «Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях». Регіональні департаменти охорони здоров'я визначили опорні лікарні, які контрактувалися за цим пакетом із розрахунку один медзаклад на 200 тисяч населення. Таких закладів є 199 по всій країні. Саме до них мають госпіталізовувати пацієнтів з коронавірусом.



За готовність реагувати на інфекційні захворювання, у тому числі на COVID-19, медзаклади отримують від НСЗУ 1 053 510 грн щомісяця. З початку року за цим напрямом НСЗУ вже виплатила закладам 1 783 785 007 грн. Тож вимагати гроші за лікування у пацієнта - є порушенням.



Госпітальна мережа закладів, які надають стаціонарне лікування хворим на COVID-19, не обмежуватиметься лише опорними лікарнями.



Якщо пацієнт із коронавірусом потрапить у заклад, який не має договору інфекційну готовність, то НСЗУ заплатить такій лікарні за іншим пакетом – «Стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19», за умови укладеного договору. Договір на цей напрям має 581 медзаклад по всій країні. Перелік цих закладів можна дізнатися за номером контакт-центру 16-77.



Усі ці медзаклади забезпечені палатами інтенсивної терапії, обладнанням для проведення лабораторних та інструментальних досліджень, лікарськими засобами та медичними виробами для надання допомоги, апаратами ШВЛ тощо.



Передусім пацієнту, що потрапив на стаціонар, має бути забезпечений первинний огляд. Далі пацієнту призначають необхідні дослідження, аналізи, тести, консультації тощо.



Також пацієнту мають зробити тестування на COVID-19 методом ПЛР та інші необхідні аналізи: розгорнутий клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, бактеріологічні дослідження, біохімічний аналіз, аналіз на глюкозу в крові тощо. А також провести ЕКГ, рентген, УЗД або інші дослідження, якщо їх потребує пацієнт.



Якщо ви або хтось з ваших близьких захворів на коронавірус, звертайтесь до лікаря, зважайте на рекомендації медиків і не відмовляйтесь від госпіталізації, якщо вона потрібна. Вчасно надана медична допомога може врятувати життя людини з COVID-19.

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