Скільки заробив Луцьк завдяки туристам. ВІДЕО





Про це розповіла Катерина Теліпська.



З її слів, зараз туристичні об’єкти обласного центру відвідують мешканці сусідніх регіонів і переселенці з областей, де тривають бої.



Найбільш популярним туристичним об’єктом в обласному центрі є Луцький замок – один з найкраще збережених в Україні, каже науковиця Валентина Коляда.



Багато туристів відвідали замок у теплий період, зараз екскурсантів поменшало.



«У тій частині України, з якої вони приїхали, немає таких споруд, і вони вражені тим, що й збережена вона досить гарно. Це один з найкращих замків нашого західного регіону. Туристичних груп як таких немає, які були раніше до воєнного періоду», – зазначає Валентина Коляда.



Катерина Теліпська каже: попри війну, в Луцьку підготували новий туристичний маршрут, також чекає на відкриття великий археологічний об’єкт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через війну доходи від туристичного збору до міської казни зменшилися: з січня місто заробило 800 тисяч гривень, що на 200 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року.Про це розповіла Суспільному керівниця міського управління туризму та промоціїЗ її слів, зараз туристичні об’єкти обласного центру відвідують мешканці сусідніх регіонів і переселенці з областей, де тривають бої.Найбільш популярним туристичним об’єктом в обласному центрі є Луцький замок – один з найкраще збережених в Україні, каже науковицяБагато туристів відвідали замок у теплий період, зараз екскурсантів поменшало.«У тій частині України, з якої вони приїхали, немає таких споруд, і вони вражені тим, що й збережена вона досить гарно. Це один з найкращих замків нашого західного регіону. Туристичних груп як таких немає, які були раніше до воєнного періоду», – зазначає Валентина Коляда.Катерина Теліпська каже: попри війну, в Луцьку підготували новий туристичний маршрут, також чекає на відкриття великий археологічний об’єкт.

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