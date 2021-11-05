Скільки заробив Луцьк завдяки туристам. ВІДЕО

Скільки заробив Луцьк завдяки туристам. ВІДЕО
Через війну доходи від туристичного збору до міської казни зменшилися: з січня місто заробило 800 тисяч гривень, що на 200 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це розповіла Суспільному керівниця міського управління туризму та промоції Катерина Теліпська.

З її слів, зараз туристичні об’єкти обласного центру відвідують мешканці сусідніх регіонів і переселенці з областей, де тривають бої.

Найбільш популярним туристичним об’єктом в обласному центрі є Луцький замок – один з найкраще збережених в Україні, каже науковиця Валентина Коляда.

Багато туристів відвідали замок у теплий період, зараз екскурсантів поменшало.

«У тій частині України, з якої вони приїхали, немає таких споруд, і вони вражені тим, що й збережена вона досить гарно. Це один з найкращих замків нашого західного регіону. Туристичних груп як таких немає, які були раніше до воєнного періоду», – зазначає Валентина Коляда.

Катерина Теліпська каже: попри війну, в Луцьку підготували новий туристичний маршрут, також чекає на відкриття великий археологічний об’єкт.


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Теги: Луцьк, туризм
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