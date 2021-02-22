Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО
Сьогодні, 08:18
Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з начальником обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком передали керівнику 6 прикордонного Волинського загону Сергію Лозінському універсальний мотовсюдихід.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.
Цей невеликий і легкий автомобіль, проте з дуже високою прохідністю по бездоріжжю якнайкраще підходить для патрулювання як зеленої лінії кордону, так і відкритих ділянок на волинському поліссі з його піщаними ґрунтами і болотистими місцинами.
"Нашим прикордонникам така автівка неабияк стане в нагоді, зважаючи на надокучливих сусідів. Вона прудка, тиха та надзвичайно міцна. Особливе у ній те, що до каркасу можна «приварити» і дообладнати усе, що буде потрібно, в залежності від функцій, які авто буде виконувати», – стверджує Григорій Недопад.
Виробництво таких авто з початку повномасштабного вторгнення налагодили підприємці Кропивницького. А тамтешні волонтери спільно з Фондом національного розвитку Олександра Коренкова допомогли придбати і доправити всюдихід на Волинь.
Раніше делегація Волинської обласної ради кілька разів відвідувала Кіровоградщину та доправляла гуманітарні вантажі для вимушених біженців, а також медикаменти і обладнання для шпиталів.
Григорій Недопад висловив вдячність волонтерам Кропивницького та колегам Кіровоградщини за допомогу та взаємопідтримку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.
Цей невеликий і легкий автомобіль, проте з дуже високою прохідністю по бездоріжжю якнайкраще підходить для патрулювання як зеленої лінії кордону, так і відкритих ділянок на волинському поліссі з його піщаними ґрунтами і болотистими місцинами.
"Нашим прикордонникам така автівка неабияк стане в нагоді, зважаючи на надокучливих сусідів. Вона прудка, тиха та надзвичайно міцна. Особливе у ній те, що до каркасу можна «приварити» і дообладнати усе, що буде потрібно, в залежності від функцій, які авто буде виконувати», – стверджує Григорій Недопад.
Виробництво таких авто з початку повномасштабного вторгнення налагодили підприємці Кропивницького. А тамтешні волонтери спільно з Фондом національного розвитку Олександра Коренкова допомогли придбати і доправити всюдихід на Волинь.
Раніше делегація Волинської обласної ради кілька разів відвідувала Кіровоградщину та доправляла гуманітарні вантажі для вимушених біженців, а також медикаменти і обладнання для шпиталів.
Григорій Недопад висловив вдячність волонтерам Кропивницького та колегам Кіровоградщини за допомогу та взаємопідтримку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Танковий полк росіян на фронті поповнили мобілізованими без будь-якої підготовки, - Генштаб
Сьогодні, 08:30
Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО
Сьогодні, 08:18
Скільки заробив Луцьк завдяки туристам. ВІДЕО
Сьогодні, 07:07
В Україні спростили процедуру зміни імені
Сьогодні, 04:47
Медіа