Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО

Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО
Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з начальником обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком передали керівнику 6 прикордонного Волинського загону Сергію Лозінському універсальний мотовсюдихід.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.

Цей невеликий і легкий автомобіль, проте з дуже високою прохідністю по бездоріжжю якнайкраще підходить для патрулювання як зеленої лінії кордону, так і відкритих ділянок на волинському поліссі з його піщаними ґрунтами і болотистими місцинами.

"Нашим прикордонникам така автівка неабияк стане в нагоді, зважаючи на надокучливих сусідів. Вона прудка, тиха та надзвичайно міцна. Особливе у ній те, що до каркасу можна «приварити» і дообладнати усе, що буде потрібно, в залежності від функцій, які авто буде виконувати», – стверджує Григорій Недопад.

Виробництво таких авто з початку повномасштабного вторгнення налагодили підприємці Кропивницького. А тамтешні волонтери спільно з Фондом національного розвитку Олександра Коренкова допомогли придбати і доправити всюдихід на Волинь.

Раніше делегація Волинської обласної ради кілька разів відвідувала Кіровоградщину та доправляла гуманітарні вантажі для вимушених біженців, а також медикаменти і обладнання для шпиталів.

Григорій Недопад висловив вдячність волонтерам Кропивницького та колегам Кіровоградщини за допомогу та взаємопідтримку.



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Теги: Авто, Багі, Волинь, допомога, прикордонники
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