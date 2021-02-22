Волинським прикордонникам передали всюдихідний «Багі». ФОТО

Григорій Недопад спільно з начальником обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком передали керівнику 6 прикордонного Волинського загону Сергію Лозінському універсальний мотовсюдихід.



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Цей невеликий і легкий автомобіль, проте з дуже високою прохідністю по бездоріжжю якнайкраще підходить для патрулювання як зеленої лінії кордону, так і відкритих ділянок на волинському поліссі з його піщаними ґрунтами і болотистими місцинами.



"Нашим прикордонникам така автівка неабияк стане в нагоді, зважаючи на надокучливих сусідів. Вона прудка, тиха та надзвичайно міцна. Особливе у ній те, що до каркасу можна «приварити» і дообладнати усе, що буде потрібно, в залежності від функцій, які авто буде виконувати», – стверджує Григорій Недопад.



Виробництво таких авто з початку повномасштабного вторгнення налагодили підприємці Кропивницького. А тамтешні волонтери спільно з Фондом національного розвитку Олександра Коренкова допомогли придбати і доправити всюдихід на Волинь.



Раніше делегація Волинської обласної ради кілька разів відвідувала Кіровоградщину та доправляла гуманітарні вантажі для вимушених біженців, а також медикаменти і обладнання для шпиталів.



Григорій Недопад висловив вдячність волонтерам Кропивницького та колегам Кіровоградщини за допомогу та взаємопідтримку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова обласної радиспільно з начальником обласної військової адміністраціїпередали керівнику 6 прикордонного Волинського загонууніверсальний мотовсюдихід.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.Цей невеликий і легкий автомобіль, проте з дуже високою прохідністю по бездоріжжю якнайкраще підходить для патрулювання як зеленої лінії кордону, так і відкритих ділянок на волинському поліссі з його піщаними ґрунтами і болотистими місцинами."Нашим прикордонникам така автівка неабияк стане в нагоді, зважаючи на надокучливих сусідів. Вона прудка, тиха та надзвичайно міцна. Особливе у ній те, що до каркасу можна «приварити» і дообладнати усе, що буде потрібно, в залежності від функцій, які авто буде виконувати», – стверджує Григорій Недопад.Виробництво таких авто з початку повномасштабного вторгнення налагодили підприємці Кропивницького. А тамтешні волонтери спільно з Фондом національного розвитку Олександра Коренкова допомогли придбати і доправити всюдихід на Волинь.Раніше делегація Волинської обласної ради кілька разів відвідувала Кіровоградщину та доправляла гуманітарні вантажі для вимушених біженців, а також медикаменти і обладнання для шпиталів.Григорій Недопад висловив вдячність волонтерам Кропивницького та колегам Кіровоградщини за допомогу та взаємопідтримку.

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