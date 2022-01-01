Курс валют у Луцьку 28 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 39.90, а продають за – 40.25.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.35, а продають – за 8,60.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 вересня готівковий курс долара становить 41.90, продають його за 42.20.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39.90, а продають за – 40.25.Щодо польського злотого, то його купують за 8.35, а продають – за 8,60.

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