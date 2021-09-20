У волинській інфекційній лікарні – майже сотня недужих з коронавірусом: двоє – у реанімації





Про це розповіла Галина Морочковська.



Медзаклад, з її слів, розрахований на 180 ліжок, де медичну допомогу надають хворим із середнім та важким перебігом хвороби.



"Захворюваність зростає як серед дорослих, так і серед дітей. Більше таки хворіють дорослі. У реанімації киснезалежні пацієнти, кисень в нас проведений до кожного ліжка. Один із хворих в реанімації був на ШВЛ, його перевели на звичайний кисень", – каже керівниця лікарні.



Другий тиждень перебуває на лікуванні 82-річний Валерій Іванов. Каже: востаннє вакцинувався у березні цього року.



"Жінка спочатку захворіла, але вона на ногах переносить, а я від неї потрапив сюди 12 числа. Температура до 39 доходила, кашель був. Сьогодні самопочуття покращується, кашлю небагато, температури немає", – говорить чоловік.



Перебіг хвороби у пацієнтів такий же, як і минулого року. Чим раніше пацієнт звертається в лікарню, тим менша ймовірність розвитку тяжких ускладнень, – зазначила лікарка-інфекціоністка Оксана Зінчук.



"Кисневих пацієнтів вистачає, якщо є супутні патології чи вікові пацієнт, то вони потребують кисневої терапії, бо виражена задишка, супутні ускладнення йдуть, дихальна недостатність", – каже медичка.



Вперше на коронавірус захворіла Людмила Ковтунюк. Говорить: щеплення не робила через страх, вірусні захворювання раніше переносила в легкій формі.



"Потрапила в лікарню тиждень тому. Дуже повільно в мене просувається покращення, може вік такий. Ще вдома мені зробилося погано, почало боліти в плечах. Фельдшерка вдома почула хрипи і направила в лікарню, щоб під наглядом покапали і пролікували", розповіла жінка.



Зі слів волинянки, думка про вакцинацію після того, як занедужала, змінилася. "Думаю, що таки потрібно вакцинуватися, тоді в легшій формі воно переходить, та хвороба", – додала Людмила Ковтунюк.



Як розповіла завідувачка відділу епіднагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна, за останній тиждень в області захворіли понад 2,5 тисячі осіб, що майже на 50 % більше, ніж за попередній тиждень.



"На 24 % більше захворіло дітей. Спостерігається ріст і летальних випадків від ковіду. Минулого тижня померло 11 волинян, це дорослі від 53 до 87 років. Усі померлі мали хронічні захворювання", – говорить епідеміологиня.



Вберегтися від коронавірусу чи ускладнень хвороби допомагає вакцинація, миття рук і носіння масок, – додала Валентина Хомутінкіна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласній інфекційній лікарні коронавірусну хворобу станом на 27 вересня лікують у 90 пацієнтів, з яких 37 – діти. У реанімації перебувають двоє пацієнтів із COVID-19.Про це розповіла Суспільному тимчасова виконувачка обов'язків директора медзакладуМедзаклад, з її слів, розрахований на 180 ліжок, де медичну допомогу надають хворим із середнім та важким перебігом хвороби."Захворюваність зростає як серед дорослих, так і серед дітей. Більше таки хворіють дорослі. У реанімації киснезалежні пацієнти, кисень в нас проведений до кожного ліжка. Один із хворих в реанімації був на ШВЛ, його перевели на звичайний кисень", – каже керівниця лікарні.Другий тиждень перебуває на лікуванні 82-річний. Каже: востаннє вакцинувався у березні цього року."Жінка спочатку захворіла, але вона на ногах переносить, а я від неї потрапив сюди 12 числа. Температура до 39 доходила, кашель був. Сьогодні самопочуття покращується, кашлю небагато, температури немає", – говорить чоловік.Перебіг хвороби у пацієнтів такий же, як і минулого року. Чим раніше пацієнт звертається в лікарню, тим менша ймовірність розвитку тяжких ускладнень, – зазначила лікарка-інфекціоністка Оксана Зінчук."Кисневих пацієнтів вистачає, якщо є супутні патології чи вікові пацієнт, то вони потребують кисневої терапії, бо виражена задишка, супутні ускладнення йдуть, дихальна недостатність", – каже медичка.Вперше на коронавірус захворіла. Говорить: щеплення не робила через страх, вірусні захворювання раніше переносила в легкій формі."Потрапила в лікарню тиждень тому. Дуже повільно в мене просувається покращення, може вік такий. Ще вдома мені зробилося погано, почало боліти в плечах. Фельдшерка вдома почула хрипи і направила в лікарню, щоб під наглядом покапали і пролікували", розповіла жінка.Зі слів волинянки, думка про вакцинацію після того, як занедужала, змінилася. "Думаю, що таки потрібно вакцинуватися, тоді в легшій формі воно переходить, та хвороба", – додала Людмила Ковтунюк.Як розповіла завідувачка відділу епіднагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень в області захворіли понад 2,5 тисячі осіб, що майже на 50 % більше, ніж за попередній тиждень."На 24 % більше захворіло дітей. Спостерігається ріст і летальних випадків від ковіду. Минулого тижня померло 11 волинян, це дорослі від 53 до 87 років. Усі померлі мали хронічні захворювання", – говорить епідеміологиня.Вберегтися від коронавірусу чи ускладнень хвороби допомагає вакцинація, миття рук і носіння масок, – додала Валентина Хомутінкіна.

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