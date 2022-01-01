Минулої доби ЗСУ знищили 400 окупантів, один літак та шість танків
Сьогодні, 09:35
Росія втратила на війні з Україною близько 58 150 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,
танків ‒ 2312 (+6) од.;
бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;
артилерійських систем – 1381 (+3) од.;
РСЗВ – 331 (+0) од.;
засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;
літаків – 262 (+1) од.;
гелікоптерів – 224 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;
кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,
танків ‒ 2312 (+6) од.;
бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;
артилерійських систем – 1381 (+3) од.;
РСЗВ – 331 (+0) од.;
засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;
літаків – 262 (+1) од.;
гелікоптерів – 224 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;
крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;
кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;
спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
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