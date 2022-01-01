Минулої доби ЗСУ знищили 400 окупантів, один літак та шість танків





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:



особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,

танків ‒ 2312 (+6) од.;

бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;

артилерійських систем – 1381 (+3) од.;

РСЗВ – 331 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;

літаків – 262 (+1) од.;

гелікоптерів – 224 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;

крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;

спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила на війні з Україною близько 58 150 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.09 орієнтовно становлять:особового складу ‒ близько 58 150 (+400) осіб,танків ‒ 2312 (+6) од.;бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од.;артилерійських систем – 1381 (+3) од.;РСЗВ – 331 (+0) од.;засобів ППО ‒ 175 (+0) од.;літаків – 262 (+1) од.;гелікоптерів – 224 (+0) од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) од.;крилатих ракет ‒ 242 (+1) од.;кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) од.;спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.

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