Погода на завтра, 28 вересня, у Луцьку та Волинській області





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.



У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вранішній сильний дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 28 вересня, на Волині буде хмарно, але з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вранішній сильний дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію