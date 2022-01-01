Погода на завтра, 28 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У середу, 28 вересня, на Волині буде хмарно, але з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вранішній сильний дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.
У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вранішній сильний дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода на завтра, 28 вересня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Два автомобілі для військових передали з Волині
Сьогодні, 19:22
Україна повністю заборонила експорт товарів до РФ
Сьогодні, 18:32
Медіа