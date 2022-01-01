Погода на завтра, 28 вересня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 28 вересня, у Луцьку та Волинській області
У середу, 28 вересня, на Волині буде хмарно, але з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 13-18° тепла.

У Луцьку, за даними Sinoptik, хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вранішній сильний дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.



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Теги: погода, Луцьк
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