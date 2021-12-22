На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини

Ангеліну Хомич, якій у Ковельському МТМО успішно провели складну операцію на серці без розрізу грудної клітини.



Про це



"Вроджену ваду серця – відкриту артеріальну (Боталову) протоку, у дівчинки діагностували лікарі медичного об’єднання три місяці тому. Ця патологія є небезпечною, адже з роками призводить до незворотних змін та серйозних хвороб серця, легень, нижніх кінцівок.



Операція із закриття кровоносної судини проводилась ендоваскулярно: через прокол у стегновій вені та артерії в незакриту протоку було встановлено оклюдер (маленьку пружинку), яка перекрила потрапляння артеріальної крові у венозне русло", - йдеться в повідомленні.



Маленька пацієнтка почувається добре і уже виписана додому.



"Щиро дякуємо за співпрацю кандидату медичних наук, серцево-судинному лікарю-хірургу Науково-практичного Медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Аркадію Довгалюку, який проводив операцію спільно з фахівцями кардіохірургічного центру Ковельського МТМО. Ангеліні бажаємо міцного здоров’я та щасливого дитинства, лікарям – нових успіхів, усім нам – Перемоги", - зазначив Валентин Вітер, генеральний директор Ковельського МТМО.

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