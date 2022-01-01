З початку повномасштабної війни волинські митники оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Сьогодні, 15:39
На Волинській митниці уже оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарних вантажів.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
З початку березня, відколи постановою Кабінету Міністрів України впроваджено декларативний принцип визнання товарів гуманітарною допомогою, у зоні діяльності Волинської митниці уже оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарних вантажів.
"Для порівняння, це - маса 20 Ейфелевих веж, якщо скласти разом її металеві конструкції. А у гуманітарних вантажах переважають медикаменти та лікарські засоби, предмети особистої гігієни, одяг та взуття, продукти харчування, військове приладдя, речі домашнього вжитку. Вони значно легші, а тому набагато об'ємніші. Тож якщо уявити цю масу у вигляді зчеплених вантажних вагонів, залізнична колія для розміщення такого потяга простягнулася б на майже 150 кілометрів", - наголошують на митниці.
Серед оформлених у пунктах пропуску на Волині також обліковується уже понад 8 тисяч одиниць транспортних засобів. Вони були подаровані для гуманітарних цілей в Україні здебільшого європейськими донорами.
"Щиро дякуємо благодійникам і волонтерам, іноземним партнерам і національним гуманітарним фондам - за постійну, вкрай потрібну і щедру допомогу українському народу", - зазначають на Волинській митниці.
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Про це повідомили у пресслужбі установи.
З початку березня, відколи постановою Кабінету Міністрів України впроваджено декларативний принцип визнання товарів гуманітарною допомогою, у зоні діяльності Волинської митниці уже оформили понад 200 тисяч тонн гуманітарних вантажів.
"Для порівняння, це - маса 20 Ейфелевих веж, якщо скласти разом її металеві конструкції. А у гуманітарних вантажах переважають медикаменти та лікарські засоби, предмети особистої гігієни, одяг та взуття, продукти харчування, військове приладдя, речі домашнього вжитку. Вони значно легші, а тому набагато об'ємніші. Тож якщо уявити цю масу у вигляді зчеплених вантажних вагонів, залізнична колія для розміщення такого потяга простягнулася б на майже 150 кілометрів", - наголошують на митниці.
Серед оформлених у пунктах пропуску на Волині також обліковується уже понад 8 тисяч одиниць транспортних засобів. Вони були подаровані для гуманітарних цілей в Україні здебільшого європейськими донорами.
"Щиро дякуємо благодійникам і волонтерам, іноземним партнерам і національним гуманітарним фондам - за постійну, вкрай потрібну і щедру допомогу українському народу", - зазначають на Волинській митниці.
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