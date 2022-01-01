У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Анатолієм Панасюком

У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Анатолієм Панасюком
Завтра, 28 вересня, у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Анатолієм Панасюком.

Про це повідомляє Луцькарада.

24 вересня, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області, загинув лучанин Панасюк Анатолій Павлович (06.01.1964 року народження). Він був призваний на військову службу 5 квітня 2022 року.

Відспівування Героя відбудеться у середу, 28 вересня, о 13:00 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Поховають загиблого військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.

Нагадаємо, Луцька міська рада має намір викупити у приватних власників землю для облаштування військового кладовища. Адже, на жаль, місця для поховання Героїв на Алеї почесних поховань вже закінчуються. Тут поховані вже 80 Героїв.

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Теги: Панасюк, похорон
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