 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Донеччині загинув військовий з Луцька Анатолій Панасюк

На Донеччині загинув військовий з Луцька Анатолій Панасюк
Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Луцька Анатолій Панасюк.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Панасюк Анатолій Павлович, 06.01.1964 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня на посаду навідника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини. Загинув 24 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Якщо не змогли вдома»: біженців у Польщі навчатимуть української мови
Сьогодні, 14:00
У війні з Росією загинув Герой з Волині Олег Миткалик
Сьогодні, 12:29
На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів
Сьогодні, 10:20
Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:59
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО
Сьогодні, 13:33
Ветерани війни або члени сімей загиблих Героїв можуть отримати до 1 мільйона на власний бізнес
Сьогодні, 13:22
На Донеччині загинув військовий з Луцька Анатолій Панасюк
Сьогодні, 13:02
Табуни диких свиней на Волині кілька місяців нищать урожаї
Сьогодні, 12:56
Окупанти готують масовані кібератаки в Україні
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
У війні з Росією загинув Герой з Волині Олег Миткалик У війні з Росією загинув Герой з Волині Олег Миткалик
Сьогодні, 12:29
Слухають пісні, читають вірші та діляться рецептами: у місті на Волині відновили курси вивчення української мови Слухають пісні, читають вірші та діляться рецептами: у місті на Волині відновили курси вивчення української мови
25 вересень, 21:18
«Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО «Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО
23 вересень, 21:18
На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський На Харківщині від танкового обстрілу загинув волинянин Владислав Лонський
22 вересень, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Якщо не змогли вдома»: біженців у Польщі навчатимуть української мови
Сьогодні, 14:00
 0
На Донбасі загинув волинянин Віталій Миронюк
Сьогодні, 13:45
 0
Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО
Сьогодні, 13:33
 0
Ветерани війни або члени сімей загиблих Героїв можуть отримати до 1 мільйона на власний бізнес
Сьогодні, 13:22
 0
На Донеччині загинув військовий з Луцька Анатолій Панасюк
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8