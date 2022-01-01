На Донеччині загинув військовий з Луцька Анатолій Панасюк
Сьогодні, 13:02
Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Луцька Анатолій Панасюк.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Панасюк Анатолій Павлович, 06.01.1964 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня на посаду навідника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини. Загинув 24 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Панасюк Анатолій Павлович, 06.01.1964 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня на посаду навідника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини. Загинув 24 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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