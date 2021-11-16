Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО

Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» Чемпіонату світу з французького боксу "Сават".



Про це розповідає на своїй Микола Мордик.



На Чемпіонаті світу брали участь 43-країни учасниці. Україну представляла лучанка Анастасія Коновальчук.



Спортсменка виборола заповітну ліцензію для України на Всесвітні Ігри Єдиноборств 2023.







Нагадаємо, раніше волинянка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу Сават.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька спортсменказдобула «бронзу» Чемпіонату світу з французького боксу "Сават".Про це розповідає на своїй сторінці тренер спортсменкиНа Чемпіонаті світу брали участь 43-країни учасниці. Україну представляла лучанка Анастасія Коновальчук.Спортсменка виборола заповітну ліцензію для України на Всесвітні Ігри Єдиноборств 2023.Нагадаємо, раніше волинянка

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