Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО
Сьогодні, 13:33
Луцька спортсменка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» Чемпіонату світу з французького боксу "Сават".
Про це розповідає на своїй сторінці тренер спортсменки Микола Мордик.
На Чемпіонаті світу брали участь 43-країни учасниці. Україну представляла лучанка Анастасія Коновальчук.
Спортсменка виборола заповітну ліцензію для України на Всесвітні Ігри Єдиноборств 2023.
Нагадаємо, раніше волинянка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу Сават.
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Про це розповідає на своїй сторінці тренер спортсменки Микола Мордик.
На Чемпіонаті світу брали участь 43-країни учасниці. Україну представляла лучанка Анастасія Коновальчук.
Спортсменка виборола заповітну ліцензію для України на Всесвітні Ігри Єдиноборств 2023.
Нагадаємо, раніше волинянка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу Сават.
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