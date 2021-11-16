Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО

Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО
Луцька спортсменка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» Чемпіонату світу з французького боксу "Сават".

Про це розповідає на своїй сторінці тренер спортсменки Микола Мордик.

На Чемпіонаті світу брали участь 43-країни учасниці. Україну представляла лучанка Анастасія Коновальчук.

Спортсменка виборола заповітну ліцензію для України на Всесвітні Ігри Єдиноборств 2023.

Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО
Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО


Нагадаємо, раніше волинянка Анастасія Коновальчук стала віцечемпіонкою Європи з французького боксу Сават.



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Теги: Анастасія Коновальчук, бокс Сават, ЧС
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