«Якщо не змогли вдома»: біженців у Польщі навчатимуть української мови





У Польщі запропонували навчати дітей із таких родин української мови, повідомляє



У Мазурському воєводстві Польщі відбувся маршальський з’їзд, на якому обговорювалися питання, пов’язані із біженцями та організацією навчання та опіки для українських дітей.



Віце-маршалок Вармінсько-Мазурського воєводства Мирон Сич звернув увагу на мову спілкування біженців і назвав це великою проблемою.



"Важливо будувати Україну заново рідною мовою. Ці діти мають повернутися, щоб співтворити українське суспільство. І мені, і, мабуть, усім нам було б дуже важливо побудувати Україну заново рідною мовою. Для мене незрозуміло, як створювати її російською. Якщо вони не змогли вивчити українську на сході України, то, можливо, нехай навчаться в Польщі?", - сказав він.



Мирон Сич запитав міністра освіти і науки Польщі Пшемислава Чарнека, чи будуть здійснюватися якісь кроки в цьому напрямку.



Міністр зауважив, що навчати української мови наших біженців має українська сторона: це можна зробити за допомогою різних засобів, наприклад тих, якими керує його міністерство.



"Я говорю про громадські організації та мультигенераційну освіту. Ви ідеально підходите до цієї програми. Ви можете зібрати ці кошти і навчити дітей української", - відзначив Чарнек.



За словами міністра, основне завдання його відомства – подбати про те, щоб українські діти були в рамках польської системи освіти, а в ній, як відомо, польська мова є обов’язковою.



Засилля російської мови є проблемою для України, зазначив Артем Валах, генеральний консул України в Любліні, який був присутній на маршальському з’їзді. Втім, згідно із законодавством, державна мова в Україні одна – українська.



За словами дипломата, українці зі сходу України володіють українською мовою.



"Я сам із Харкова. Я запрошую вас переконатися", - сказав він.



Освітою українців у Польщі займаються ґрунтовно. За словами Пшемислава Чарнека, на навчання та опіку українських дітей було витрачено 980 млн злотих – це приблизно 206,2 млн євро. Крім того, нещодавно було прийнято рішення пожертвувати ще 50 мільйонів злотих (10,5 млн євро) на підручники для маленьких українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Значна частина українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі, спілкуються між собою російською мовою. Це пов'язано як із тим, із яких регіонів прибули біженці, так і тим, що серед них багато мешканців міст.У Польщі запропонували навчати дітей із таких родин української мови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.У Мазурському воєводстві Польщі відбувся маршальський з’їзд, на якому обговорювалися питання, пов’язані із біженцями та організацією навчання та опіки для українських дітей.Віце-маршалок Вармінсько-Мазурського воєводствазвернув увагу на мову спілкування біженців і назвав це великою проблемою."Важливо будувати Україну заново рідною мовою. Ці діти мають повернутися, щоб співтворити українське суспільство. І мені, і, мабуть, усім нам було б дуже важливо побудувати Україну заново рідною мовою. Для мене незрозуміло, як створювати її російською. Якщо вони не змогли вивчити українську на сході України, то, можливо, нехай навчаться в Польщі?", - сказав він.Мирон Сич запитав міністра освіти і науки Польщі, чи будуть здійснюватися якісь кроки в цьому напрямку.Міністр зауважив, що навчати української мови наших біженців має українська сторона: це можна зробити за допомогою різних засобів, наприклад тих, якими керує його міністерство."Я говорю про громадські організації та мультигенераційну освіту. Ви ідеально підходите до цієї програми. Ви можете зібрати ці кошти і навчити дітей української", - відзначив Чарнек.За словами міністра, основне завдання його відомства – подбати про те, щоб українські діти були в рамках польської системи освіти, а в ній, як відомо, польська мова є обов’язковою.Засилля російської мови є проблемою для України, зазначив, генеральний консул України в Любліні, який був присутній на маршальському з’їзді. Втім, згідно із законодавством, державна мова в Україні одна – українська.За словами дипломата, українці зі сходу України володіють українською мовою."Я сам із Харкова. Я запрошую вас переконатися", - сказав він.Освітою українців у Польщі займаються ґрунтовно. За словами Пшемислава Чарнека, на навчання та опіку українських дітей було витрачено 980 млн злотих – це приблизно 206,2 млн євро. Крім того, нещодавно було прийнято рішення пожертвувати ще 50 мільйонів злотих (10,5 млн євро) на підручники для маленьких українців.

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