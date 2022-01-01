На Донбасі загинув волинянин Віталій Миронюк

Миронюк Віталій Іванович, житель с.Заліси.



Про це



Віталія Миронюка призвали на військову службу 6 березня в 68-му окрему єгерську бригаду.



Солдат загинув 20 червня в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини внаслідок мінометного обстрілу.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.





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