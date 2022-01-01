На Донбасі загинув волинянин Віталій Миронюк

На Донбасі загинув волинянин Віталій Миронюк
На війні із російськими окупантами загинув солдат 49-річний Миронюк Віталій Іванович, житель с.Заліси.

Про це повідомляють у Заболоттівській територіальній громаді.

Віталія Миронюка призвали на військову службу 6 березня в 68-му окрему єгерську бригаду.

Солдат загинув 20 червня в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини внаслідок мінометного обстрілу.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.


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Теги: Віталій Миронюк, загинув, Волинь
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