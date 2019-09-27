Ветерани війни або члени сімей загиблих Героїв можуть отримати до 1 мільйона на власний бізнес

Ветерани війни або члени сімей загиблих Героїв можуть отримати до 1 мільйона на власний бізнес
Український ветеранський фонд, що діє при Мінветеранів, запустив конкурсну програму макрофінансування «Варто». Ветерани та члени сімей полеглих Захисників і Захисниць можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток бізнесу.

Про це інформують у Луцькраді.

«Багато наших ветеранів ще до повномасштабного вторгнення повернулися до цивільного життя, стали підприємцями, почали розвивати власну справу. Зараз економіка країни потребує підтримки з усіх боків, це стосується і ветеранського підприємництва, – розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. – Тому ми відкрили спеціальну програму, за якою ветерани і члени сімей загиблих Захисників і Захисниць, які є фізичними особами-підприємцями, можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи. Також скористатися такою можливість можуть юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани або члени сімей полеглих воїнів».

Всі заявки будуть проходити технічний відбір, після чого відбудеться оцінювання проєктів експертами.

Подача заявок триває до 5 жовтня 2022 року, а наприкінці місяця будуть оголошені переможці конкурсу. Перші транші можна буде отримати вже до кінця цього року.

Подати заявки можуть:

- ветерани, члени сімей ветеранів війни загиблих (померлих) та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

- юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих(померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Умови конкурсу, а також необхідні документи – за посиланням.

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Теги: власний бізнес, мільйон гривень, ветерани війни
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