Табуни диких свиней на Волині кілька місяців нищать урожаї





Свиней селяни постійно виганяють зі своїх городів, але ті щоразу повертаються, йдеться в



Цілими родинами до людських обійсть свині приходять уже кілька місяців, риють і в городах, і на дорозі. Та найбільша біда, жаліються селяни, що звірі нищать врожай - особливо, кукурудзу, біб та кабачки. За день розбишаки навідуються до села по кілька разів.



Аби хоч якось вберегти врожай від непроханих гостей – лякали їх і палицями, і навіть гучною музикою. «Вже й радіо вішали, щоб відігнати. Ну одну ніч не прийшли, а там щоночі й щоночі», - розповідають мешканці.



У лісі для диких тварин облаштували годівниці, але свині – все одно ідуть до людей. «Їм хочеться дикого, свого, природнього. Так само як і людині - свободи хочеться, волі», - переконуює лісник Михайло.



Він пояснює, що виловлювати тварин не може, бо треба дозвіл екологів і сприяння громади. Тож чекають, коли з відпуски вийде староста. Той під час телефоннох розмови обіцяє, що набіги свиней обговорять на нараді. «Говорили про цю проблему, але вона, бачу, набирає більших обертів. То доведеться зустріч робити», - каже староста округу Володимир Томашук.



А поки люди переживають за майбутній урожай, а ще - аби згодом полюючи на свиней, до них не почали забігати інші «гості» - вовки.

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