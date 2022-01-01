У війні з Росією загинув Герой з Волині Олег Миткалик

Олег Миткалик з села Оконськ Маневицької громади.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Миткалик Олег Павлович, уродженець Оконська, створив молоду сім'ю і проживав у селі Велика Яблунька. Не обніме, на жаль, уже ніколи дружину, не пригорне маленьку донечку, не втішить, не порадує молодих іще батьків. Слова жалю, скорботи висловлюю рідним, друзям від усієї громади, від працівників селищної ради, від колег Маневицької РДА, де він працював. Працелюбний, ввічливий, добрий - таким залишається в нашій пам'яті", - йдеться в повідомленні.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В боях за рідну Україну загинув відважний боєцьз села Оконськ Маневицької громади.Про це повідомив голова Маневицької громади"Миткалик Олег Павлович, уродженець Оконська, створив молоду сім'ю і проживав у селі Велика Яблунька. Не обніме, на жаль, уже ніколи дружину, не пригорне маленьку донечку, не втішить, не порадує молодих іще батьків. Слова жалю, скорботи висловлюю рідним, друзям від усієї громади, від працівників селищної ради, від колег Маневицької РДА, де він працював. Працелюбний, ввічливий, добрий - таким залишається в нашій пам'яті", - йдеться в повідомленні.

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