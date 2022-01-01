На Волині розшукують 6 злочинців

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження громадян, які засуджені за вчинення кримінальних правопорушень не пов’язаних із позбавленням волі та переховуються від органів пробації.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.16 квітня 1981 року народження, лучанин. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.23 березня 1994 року народження, житель Нововолинська. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2.ст.389, ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.19 березня 1998 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.25 листопада 1974 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України.28 березня 1985 року народження, жителька села Липини Луцького району. Засуджена за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28,ч.2 ст.366, ч.1 ст.70 Кримінального кодексу України.02 квітня 1974 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.123 Кримінального кодексу України.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваних громадян, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, +380502328242, +380957778626 або 102. Конфіденційність гарантують.