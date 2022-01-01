На Волині розшукують 6 злочинців
Сьогодні, 12:18
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження громадян, які засуджені за вчинення кримінальних правопорушень не пов’язаних із позбавленням волі та переховуються від органів пробації.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Проскура Дмитро Дмитрович 16 квітня 1981 року народження, лучанин. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Авраменко Максим Юрійович 23 березня 1994 року народження, житель Нововолинська. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2.ст.389, ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Кулявець Дмитро Сергійович 19 березня 1998 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.
Моргун Руслан Володимирович 25 листопада 1974 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України.
Мичковська Тетяна Олександрівна 28 березня 1985 року народження, жителька села Липини Луцького району. Засуджена за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28,ч.2 ст.366, ч.1 ст.70 Кримінального кодексу України.
Мосюк Руслан Адамович 02 квітня 1974 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.123 Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваних громадян, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, +380502328242, +380957778626 або 102. Конфіденційність гарантують.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Проскура Дмитро Дмитрович 16 квітня 1981 року народження, лучанин. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Авраменко Максим Юрійович 23 березня 1994 року народження, житель Нововолинська. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2.ст.389, ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Кулявець Дмитро Сергійович 19 березня 1998 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.
Моргун Руслан Володимирович 25 листопада 1974 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України.
Мичковська Тетяна Олександрівна 28 березня 1985 року народження, жителька села Липини Луцького району. Засуджена за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28,ч.2 ст.366, ч.1 ст.70 Кримінального кодексу України.
Мосюк Руслан Адамович 02 квітня 1974 року народження, житель Луцька. Засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.123 Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваних громадян, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, +380502328242, +380957778626 або 102. Конфіденційність гарантують.
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