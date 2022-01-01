Через волинський кордон намагалися провезти незадекларований товар на понад 100 тисяч

У вересні цього року в зоні діяльності волинських митних постів почастішали випадки виявлення порушень, у яких товаром прикриття для митних шахраїв ставав секонд-хенд.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.На митному посту "Ковель" у вантажі, що був заявлений імпортером як "вживаний продезинфікований і несортований одяг зі ступенем зносу 25%" виявили оригінальні за кроєм нові жіночі плаття, блузи, светри, сорочки. Усі - лише в одному екземплярі, а всього - понад сотню одиниць добротного нового одягу європейських виробників вартістю майже 60 тисяч гривень.На митному посту "Ягодин" було виявлено два випадки недостовірного декларування відомостей про комерційну партію вживаних речей, які намагалися вивезти за кордон. Загалом вартість вилучених за двома протоколами про порушення митних правил шкіряних сумок та ременів - понад 50 тисяч гривень."Нагадуємо учасникам зовнішньо-економічної діяльності: відповідно до Митного кодексу України недекларування товарів комерційного призначення (ст. 472) або подання митному органу недостовірних відомостей про товар (ст. 483) - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією предметів правопорушення.Фахівці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Волинської митниці ретельно перевіряють вантажі щодо повноти та достовірності декларування, якими б ширмами при цьому не намагались користуватись. Щодо описаних випадків - усі предмети правопорушень тимчасово вилучені на склад митниці, до набуття законної сили судових рішень у відповідних справах", - наголошують на Волинській митниці.