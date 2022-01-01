Військову Мамонову, яка народила у Луцьку, переводять з реанімації
Сьогодні, 11:38
Звільнена із полону вагітна медикиня Мар’яна Мамонова народила у Луцьку, сьогодні, 26 вересня, її переводять із реанімаційного відділення до палати.
Про це повідомив у Фейсбук голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Зателефонував нашій землячці. Побажав міцного здоров’я їй та її донечці Ані. Каже, почувається добре. Сьогодні її переводять із реанімаційного відділення до палати. Передає вітання усім, хто підтримував та молився за неї", - пише Коваль.
Їй подарували коляску та комплект дитячої постільної білизни. Відвезли до Волинського обласного перинатального центру, де перебуває породілля.
Донечка Анна з’явилася на світ у неділю біля 4 ранку із вагою 3250 грамів та зростом 57 сантиметрів. Із полону Мар’яну Мамонову звільнили у середу, 21 вересня.
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Про це повідомив у Фейсбук голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Зателефонував нашій землячці. Побажав міцного здоров’я їй та її донечці Ані. Каже, почувається добре. Сьогодні її переводять із реанімаційного відділення до палати. Передає вітання усім, хто підтримував та молився за неї", - пише Коваль.
Їй подарували коляску та комплект дитячої постільної білизни. Відвезли до Волинського обласного перинатального центру, де перебуває породілля.
Донечка Анна з’явилася на світ у неділю біля 4 ранку із вагою 3250 грамів та зростом 57 сантиметрів. Із полону Мар’яну Мамонову звільнили у середу, 21 вересня.
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