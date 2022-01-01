На Волині за тиждень від коронавірусу померло 11 людей





Про це



На 24 % зросла кількість хворих дітей. З 19 до 25 вересня на Волині зареєстрували 2544 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 414, медичних працівників — 72):



- Луцький район – 1632 хворих

- Володимирський район – 371 хворий

- Камінь — Каширський район – 158 хворих

- Ковельський район – 383 хворих



Госпіталізували 254 особи (10%), 2290 лікуються амбулаторно.



За тиждень одужало 1209 осіб, летальних випадків – 11 (Луцький район – 6, Ковельський район – 2, Володимирський район – 2, Камінь — Каширський район – 1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині спостерігається ріст захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 на 48,7% в порівнянні з попереднім тижнем.Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».На 24 % зросла кількість хворих дітей. З 19 до 25 вересня на Волині зареєстрували 2544 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 414, медичних працівників — 72):- Луцький район – 1632 хворих- Володимирський район – 371 хворий- Камінь — Каширський район – 158 хворих- Ковельський район – 383 хворихГоспіталізували 254 особи (10%), 2290 лікуються амбулаторно.За тиждень одужало 1209 осіб, летальних випадків – 11 (Луцький район – 6, Ковельський район – 2, Володимирський район – 2, Камінь — Каширський район – 1).

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