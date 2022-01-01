У Луцьку деякі вулиці на 3 дні залишаться без гарячої води

У Луцьку деякі вулиці на 3 дні залишаться без гарячої води
У Луцьку постачання гарячої води від котельні на вул. Вавілова, 6 з 26 вересня припиняють на три дні.

Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».

Так, гарячої води не буде за адресами:

вул. Вавілова, 6, 5б,

просп. Волі, 22,

вул. Світла, 3а,

вул. Дубнівська, 12в,

вул. Кременецька, 24д.

Київський Майдан, 6а,

а також на індивідуальні теплові пункти за адресами:

просп. Волі, 55, 66а,

вул. Задворецька, 15,

Київський Майдан, 9,

вул. Шопена, 7.

Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання в рамках проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Відновити роботу котельні та постачання гарячої води споживачам обіцяють 28 вересня до кінця дня.

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Теги: Луцьк, гаряча вода
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