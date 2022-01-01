У Луцьку деякі вулиці на 3 дні залишаться без гарячої води





Про це



Так, гарячої води не буде за адресами:



вул. Вавілова, 6, 5б,



просп. Волі, 22,



вул. Світла, 3а,



вул. Дубнівська, 12в,



вул. Кременецька, 24д.



Київський Майдан, 6а,



а також на індивідуальні теплові пункти за адресами:



просп. Волі, 55, 66а,



вул. Задворецька, 15,



Київський Майдан, 9,



вул. Шопена, 7.



Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання в рамках проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.



Відновити роботу котельні та постачання гарячої води споживачам обіцяють 28 вересня до кінця дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку постачання гарячої води від котельні на вул. Вавілова, 6 з 26 вересня припиняють на три дні.Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».Так, гарячої води не буде за адресами:вул. Вавілова, 6, 5б,просп. Волі, 22,вул. Світла, 3а,вул. Дубнівська, 12в,вул. Кременецька, 24д.Київський Майдан, 6а,а також на індивідуальні теплові пункти за адресами:просп. Волі, 55, 66а,вул. Задворецька, 15,Київський Майдан, 9,вул. Шопена, 7.Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання в рамках проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.Відновити роботу котельні та постачання гарячої води споживачам обіцяють 28 вересня до кінця дня.

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