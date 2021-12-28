На Волині водій автомобіля зіткнувся із трактором: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:32
Минулої суботи житель Рівненщини, керуючи автомобілем «Volkswagen Crafter» у селі Верба, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся із трактором.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті автопригоди 60-річний пасажир автомобіля, житель Рівненської області, отримав тілесні ушкодження. Медики надали потерпілому медичну допомогу, не госпіталізовували.
Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Їх вилучили та доставили на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті автопригоди 60-річний пасажир автомобіля, житель Рівненської області, отримав тілесні ушкодження. Медики надали потерпілому медичну допомогу, не госпіталізовували.
Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Їх вилучили та доставили на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку деякі вулиці на 3 дні залишаться без гарячої води
Сьогодні, 10:46
На Волині водій автомобіля зіткнувся із трактором: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:32
Мобілізованих в РФ можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:43
Медіа