На Волині водій автомобіля зіткнувся із трактором: постраждав пасажир

На Волині водій автомобіля зіткнувся із трактором: постраждав пасажир
Минулої суботи житель Рівненщини, керуючи автомобілем «Volkswagen Crafter» у селі Верба, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся із трактором.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У результаті автопригоди 60-річний пасажир автомобіля, житель Рівненської області, отримав тілесні ушкодження. Медики надали потерпілому медичну допомогу, не госпіталізовували.

Транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Їх вилучили та доставили на арештмайданчик.
На Волині водій автомобіля зіткнувся із трактором: постраждав пасажир

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП, автомобіль, трактор
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