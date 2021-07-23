Луцького терориста Кривоша засудили на 13 років

Луцького терориста Кривоша засудили на 13 років
У Луцькому міськрайонному суді 26 вересня завершили розгляд справи Максима Кривоша, який в липні 2020 року захопив у центрі Луцька автобус із 13-ма заручниками.

За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами, – повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.

Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав: "помийте своє життя тюремним милом" і додав, що винним себе не вважає.
Луцького терориста Кривоша засудили на 13 років

Розгляд справи тривав майже два роки. Серед злочинів, за які судили чоловіка – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав Кривоша винним за усіма статтями.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року Максим Кривош захопив заручників в автобусі у центрі Луцька.
Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

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Теги: Максим Кривош, Луцьк, суд, терорист
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