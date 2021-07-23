Луцького терориста Кривоша засудили на 13 років

Максима Кривоша, який в липні 2020 року захопив у центрі Луцька автобус із 13-ма заручниками.



За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами, – повідомляє кореспондентка



Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав: "помийте своє життя тюремним милом" і додав, що винним себе не вважає.



Розгляд справи тривав майже два роки. Серед злочинів, за які судили чоловіка – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав Кривоша винним за усіма статтями.



Нагадаємо, 21 липня 2020 року

Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.



Зрештою, майже о десятій годині вечора



Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що



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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями від відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса. Міністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників . Одного з них затримали у Харкові.

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