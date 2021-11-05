Волинянин, який п`яним скоїв смертельну ДТП, втрапив за ґрати на 5 років





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Майже опівночі 08 липня 2022 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння за кермом не зареєстрованого у передбаченому Законом порядку мотоцикла марки «VIPER 150», на автодорозі в рідному селі



У результаті ДТП 21-річний пасажир мотоцикла, який, як і водій, був без мотошолома, загинув. Винуватець ДТП, який взагалі не мав права сідати за кермо, адже не мав посвідчення водія, наступних 5 років проведе за ґратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Волинської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 42-річним жителем села Кримне Ковельського району правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Майже опівночі 08 липня 2022 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння за кермом не зареєстрованого у передбаченому Законом порядку мотоцикла марки «VIPER 150», на автодорозі в рідному селі не впорався з керуванням та допустив зіткнення з насипом піску У результаті ДТП 21-річний пасажир мотоцикла, який, як і водій, був без мотошолома, загинув. Винуватець ДТП, який взагалі не мав права сідати за кермо, адже не мав посвідчення водія, наступних 5 років проведе за ґратами.

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