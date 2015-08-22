У Маріуполі жителів виганяють на вулицю, а будинки зносять
Сьогодні, 11:48
У Маріуполі російські загарбники виганяють людей з осель і продовжують знесення будинків.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
"Окупанти продовують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по вул.Богдана Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будинках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення. Ось вона, Росія. Навіть під час вистави "референдум" не соромляться продовжувати руйнування та збільшувати горе багатостраждальних маріупольців", - зазначив Андрющенко.
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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
"Окупанти продовують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по вул.Богдана Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будинках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення. Ось вона, Росія. Навіть під час вистави "референдум" не соромляться продовжувати руйнування та збільшувати горе багатостраждальних маріупольців", - зазначив Андрющенко.
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Сьогодні, 11:48
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