У Маріуполі жителів виганяють на вулицю, а будинки зносять





Про це повідомив радник міського голови



"Окупанти продовують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по вул.Богдана Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будинках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення. Ось вона, Росія. Навіть під час вистави "референдум" не соромляться продовжувати руйнування та збільшувати горе багатостраждальних маріупольців", - зазначив Андрющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі російські загарбники виганяють людей з осель і продовжують знесення будинків.Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram."Окупанти продовують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по вул.Богдана Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будинках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення. Ось вона, Росія. Навіть під час вистави "референдум" не соромляться продовжувати руйнування та збільшувати горе багатостраждальних маріупольців", - зазначив Андрющенко.

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