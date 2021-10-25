У помешканні лучанина знайшли мінометну міну. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Мінометну міну калібром 120 мм за місцем проживання зберігав 32-річний житель обласного центру. Спеціалісти-вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку.



Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За незаконне поводження з боєприпасами волинянин може сім років провести за гратами. Слідство триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліцейські знайшли у помешканні чоловіка мінометну міну.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Мінометну міну калібром 120 мм за місцем проживання зберігав 32-річний житель обласного центру. Спеціалісти-вибухотехніки вилучили небезпечну знахідку.Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За незаконне поводження з боєприпасами волинянин може сім років провести за гратами. Слідство триває.

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