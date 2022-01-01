Кому з освітян Луцької громади присвоїли стипендії та іменні премії міського голови. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 12:27
У Луцькраді затвердили список педагогічних працівників, яким призначаються стипендії та іменні премії міського голови на 2022/2023 навчальний рік.
Про це йдеться у розпорядженні мера від 26 вересня.
Цьогоріч таких педагогів – аж 30.
Список педагогічних працівників, яким призначили персональну стипендію міського голови на 2022/2023 навчальний рік:
1. Байло Ляля Вадимівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
2. Василенко Ніна Василівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради».
3. Веретка Казмірчук Ірина Іванівна, вчитель мистецтва та музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради».
4. Гісь Ігор Володимирович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».
5. Головій Олександр Васильович, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради».
6. Лінник Жанна Валентинівна, керівник гуртка «Флористика і дизайн» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».
7. Літвінчук Софія Миколаївна, вчитель хімії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради».
8. Падалюк Наталія Федорівна, вчитель інформатики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області».
9. Пастушок Оксана Михайлівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».
10. Парадовська Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради».
11. Пікун Галина Павлівна, вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради».
12. Ройко Андрій Вікторович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
13. Романюк Євгенія Ярославівна, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 18 Луцької міської ради».
14. Сидун Людмила Петрівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради».
15. Татарин Анастасія Устимівна, учитель фізики та інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
Іменна премія міського голови щорічно призначається педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
Її отримають 15 педагогів:
1. Бойко Наталія Олександрівна, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
2. Дмитрук Євгенія Антонівна, вчитель хімії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
3. Друкачук Юрій Олександрович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
4. Козюк Інна Ростиславівна, вчитель біології комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради».
5. Круць Інна Олександрівна, вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області».
6. Придмирська Наталія Миколаївна, вчитель хімії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області».
7. Приходько Марина Іванівна, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».
8. Редько Руслана Ігорівна, вчитель хореографії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради».
9. Рудницька Ольга Борисівна, вчитель української мови і літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».
10. Семенишина Оксана Анатоліївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 31.
11. Ходорчук Ганна Петрівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 19.
12. Цуз Галина Адамівна, практичний психолог закладу дошкільної освіти № 32.
13. Шевчук Валентина Адамівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області».
14. Юган Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради».
15. Яцун Інна Іванівна, інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 29 компенсуючого типу.
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Про це йдеться у розпорядженні мера від 26 вересня.
Цьогоріч таких педагогів – аж 30.
Список педагогічних працівників, яким призначили персональну стипендію міського голови на 2022/2023 навчальний рік:
1. Байло Ляля Вадимівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
2. Василенко Ніна Василівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради».
3. Веретка Казмірчук Ірина Іванівна, вчитель мистецтва та музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради».
4. Гісь Ігор Володимирович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».
5. Головій Олександр Васильович, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради».
6. Лінник Жанна Валентинівна, керівник гуртка «Флористика і дизайн» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».
7. Літвінчук Софія Миколаївна, вчитель хімії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради».
8. Падалюк Наталія Федорівна, вчитель інформатики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області».
9. Пастушок Оксана Михайлівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».
10. Парадовська Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради».
11. Пікун Галина Павлівна, вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради».
12. Ройко Андрій Вікторович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
13. Романюк Євгенія Ярославівна, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 18 Луцької міської ради».
14. Сидун Людмила Петрівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради».
15. Татарин Анастасія Устимівна, учитель фізики та інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
Іменна премія міського голови щорічно призначається педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
Її отримають 15 педагогів:
1. Бойко Наталія Олександрівна, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
2. Дмитрук Євгенія Антонівна, вчитель хімії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
3. Друкачук Юрій Олександрович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».
4. Козюк Інна Ростиславівна, вчитель біології комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради».
5. Круць Інна Олександрівна, вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області».
6. Придмирська Наталія Миколаївна, вчитель хімії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області».
7. Приходько Марина Іванівна, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».
8. Редько Руслана Ігорівна, вчитель хореографії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради».
9. Рудницька Ольга Борисівна, вчитель української мови і літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».
10. Семенишина Оксана Анатоліївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 31.
11. Ходорчук Ганна Петрівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 19.
12. Цуз Галина Адамівна, практичний психолог закладу дошкільної освіти № 32.
13. Шевчук Валентина Адамівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області».
14. Юган Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради».
15. Яцун Інна Іванівна, інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 29 компенсуючого типу.
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