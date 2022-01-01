Кому з освітян Луцької громади присвоїли стипендії та іменні премії міського голови. ПРІЗВИЩА





Про це йдеться у



Цьогоріч таких педагогів – аж 30.



Список педагогічних працівників, яким призначили персональну стипендію міського голови на 2022/2023 навчальний рік:



1. Байло Ляля Вадимівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».

2. Василенко Ніна Василівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради».

3. Веретка Казмірчук Ірина Іванівна, вчитель мистецтва та музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради».

4. Гісь Ігор Володимирович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».

5. Головій Олександр Васильович, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради».

6. Лінник Жанна Валентинівна, керівник гуртка «Флористика і дизайн» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».

7. Літвінчук Софія Миколаївна, вчитель хімії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради».

8. Падалюк Наталія Федорівна, вчитель інформатики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області».

9. Пастушок Оксана Михайлівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».

10. Парадовська Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради».

11. Пікун Галина Павлівна, вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради».

12. Ройко Андрій Вікторович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».

13. Романюк Євгенія Ярославівна, вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 18 Луцької міської ради».

14. Сидун Людмила Петрівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради».

15. Татарин Анастасія Устимівна, учитель фізики та інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».



Іменна премія міського голови щорічно призначається педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.



Її отримають 15 педагогів:



1. Бойко Наталія Олександрівна, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».

2. Дмитрук Євгенія Антонівна, вчитель хімії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».

3. Друкачук Юрій Олександрович, вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».

4. Козюк Інна Ростиславівна, вчитель біології комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради».

5. Круць Інна Олександрівна, вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області».

6. Придмирська Наталія Миколаївна, вчитель хімії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області».

7. Приходько Марина Іванівна, вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».

8. Редько Руслана Ігорівна, вчитель хореографії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради».

9. Рудницька Ольга Борисівна, вчитель української мови і літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».

10. Семенишина Оксана Анатоліївна, вихователь закладу дошкільної освіти № 31.

11. Ходорчук Ганна Петрівна, вихователь закладу дошкільної освіти № 19.

12. Цуз Галина Адамівна, практичний психолог закладу дошкільної освіти № 32.

13. Шевчук Валентина Адамівна, вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області».

14. Юган Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради».

15. Яцун Інна Іванівна, інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 29 компенсуючого типу.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькраді затвердили список педагогічних працівників, яким призначаються стипендії та іменні премії міського голови на 2022/2023 навчальний рік.Про це йдеться у розпорядженні мера від 26 вересня.Цьогоріч таких педагогів – аж 30.Список педагогічних працівників, яким призначили персональну стипендію міського голови на 2022/2023 навчальний рік:1., вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».2., вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Заборольський ліцей № 32 Луцької міської ради».3., вчитель мистецтва та музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради».4.вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».5.вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 2 Луцької міської ради».6., керівник гуртка «Флористика і дизайн» комунального закладу «Палац учнівської молоді Луцької міської ради».7.вчитель хімії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради».8., вчитель інформатики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області».9.вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».10., вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради».11., вчитель математики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 23 Луцької міської ради».12.вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».13.вчитель англійської мови комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 18 Луцької міської ради».14., вчитель української мови та літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 5 Луцької міської ради».15., учитель фізики та інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».Іменна премія міського голови щорічно призначається педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.Її отримають 15 педагогів:1.вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».2., вчитель хімії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».3.вчитель інформатики комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 26 Луцької міської ради».4.вчитель біології комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради».5.вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області».6.вчитель хімії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області».7., вчитель музичного мистецтва комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 9 Луцької міської ради».8., вчитель хореографії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 24 Луцької міської ради».9., вчитель української мови і літератури комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради».10.вихователь закладу дошкільної освіти № 31.11.вихователь закладу дошкільної освіти № 19.12., практичний психолог закладу дошкільної освіти № 32.13.вчитель історії комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області».14.вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради».15.інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 29 компенсуючого типу.

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