Окупанти готують масовані кібератаки в Україні

Окупанти готують масовані кібератаки в Україні
Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України.

Про це повідомляють в ГУР МО.

У першу чергу удар спрямують на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони.

Також Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

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Теги: кібератаки, ГУР МО, окупанти
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