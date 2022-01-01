Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:59
Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2 290 (+15) од;
бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;
артилерійських систем – 1 369 (+1) од;
РСЗВ – 330 (+2) од;
засоби ППО ‒ 172 (+1) од;
літаків – 260 (+1) од;
гелікоптерів – 224 (+4) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);
крилаті ракети ‒ 241 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;
спеціальна техніка ‒ 131 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2 290 (+15) од;
бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;
артилерійських систем – 1 369 (+1) од;
РСЗВ – 330 (+2) од;
засоби ППО ‒ 172 (+1) од;
літаків – 260 (+1) од;
гелікоптерів – 224 (+4) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);
крилаті ракети ‒ 241 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;
спеціальна техніка ‒ 131 (+1).
Дані уточнюються.
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