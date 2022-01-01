Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 290 (+15) од;

бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;

артилерійських систем – 1 369 (+1) од;

РСЗВ – 330 (+2) од;

засоби ППО ‒ 172 (+1) од;

літаків – 260 (+1) од;

гелікоптерів – 224 (+4) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);

крилаті ракети ‒ 241 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;

спеціальна техніка ‒ 131 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;танків ‒ 2 290 (+15) од;бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;артилерійських систем – 1 369 (+1) од;РСЗВ – 330 (+2) од;засоби ППО ‒ 172 (+1) од;літаків – 260 (+1) од;гелікоптерів – 224 (+4) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);крилаті ракети ‒ 241 (+0);кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;спеціальна техніка ‒ 131 (+1).Дані уточнюються.

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