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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю
Уночі 26 вересня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і селищу в Запорізькому районі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки, виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби. Терор ворога став системним. Будьте уважні", - йдеться в повідомленні.
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю

Нагадаємо, що 21 вересня була чергова атака на Запоріжжя і навколишні села.

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Теги: Росія, Україна, війна
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