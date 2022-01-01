Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю





Про це Олександр Старух.



"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки, виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби. Терор ворога став системним. Будьте уважні", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 26 вересня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю і селищу в Запорізькому районі.Про це повідомив голова ОВА"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Внаслідок атаки, виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби. Терор ворога став системним. Будьте уважні", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 21 вересня була чергова атака на Запоріжжя і навколишні села

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