Мобілізованих в РФ можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, – розвідка Британії





Як повідомляє



Перші групи мобілізованих вже прибувають на бази й видані десятки тисяч повісток.



Як зазначають, на відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну", - зазначає розвідка.



При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках.



"Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони скоріш за все зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.Як повідомляє "Європейська правда" , про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня.Перші групи мобілізованих вже прибувають на бази й видані десятки тисяч повісток.Як зазначають, на відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну", - зазначає розвідка.При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках."Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони скоріш за все зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію