 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Мобілізованих в РФ можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, – розвідка Британії

Мобілізованих в РФ можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, – розвідка Британії
Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня.

Перші групи мобілізованих вже прибувають на бази й видані десятки тисяч повісток.

Як зазначають, на відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну", - зазначає розвідка.

При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках.

"Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони скоріш за все зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів
Сьогодні, 10:20
Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:59
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю
Сьогодні, 09:37
На окупованих територіях України росіяни вручають повістки, – Генштаб
Сьогодні, 08:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів
Сьогодні, 10:20
Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:59
Мобілізованих в РФ можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:43
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю
Сьогодні, 09:37
Курс валют у Луцьку 26 вересня
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів
Сьогодні, 10:20
Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:59
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю
Сьогодні, 09:37
На окупованих територіях України росіяни вручають повістки, – Генштаб На окупованих територіях України росіяни вручають повістки, – Генштаб
Сьогодні, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку деякі вулиці на 3 дні залишаться без гарячої води
Сьогодні, 10:46
 0
На Волині водій автомобіля зіткнувся із трактором: постраждав пасажир
Сьогодні, 10:32
 0
На деокупованій території Харківщини СБУ виявила ще одну катівню рашистів
Сьогодні, 10:20
 0
Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери
Сьогодні, 09:59
 0
Мобілізованих в РФ можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, – розвідка Британії
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8