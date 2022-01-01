Курс валют у Луцьку 26 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.64, а продають за – 41.10.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,73.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 вересня готівковий курс долара становить 42.65, продають його за 42.83.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.64, а продають за – 41.10.Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,73.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію