Курс валют у Луцьку 26 вересня

Курс валют у Луцьку 26 вересня
26 вересня готівковий курс долара становить 42.65, продають його за 42.83.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.64, а продають за – 41.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,73.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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