Курс валют у Луцьку 26 вересня
Сьогодні, 09:16
26 вересня готівковий курс долара становить 42.65, продають його за 42.83.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.64, а продають за – 41.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,73.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.64, а продають за – 41.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,73.
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