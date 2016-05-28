Думав, що везуть кудись на Сибір, – захисник Маріуполя «Хімік» розповів про звільнення з полону

Давид "Хімік" Касаткін, якого нещодавно звільнили з полону, розповів, як відбувався процес обміну. Зізнався, що спочатку не розумів, куди його везуть.



Про це розповідає



Бійців завели до літака. Спочатку він думав, що їх везуть у Сибір або Туреччину. Про це Касаткін розповів у прямому ефірі блогера Ігоря Лаченкова.



"Прилетіли. Відкриваються двері, ми чуємо русаки розмовляють. Думаю, все, десь в Росії, Сибірі", – каже "Хімік".



Виявилось, що прилетіли в Москву. Там літаки підзаправились, а звідти вирушили до Гомеля, що в Білорусі. Тільки тоді хлопці зрозуміли, що їх обмінюють.



За словами Касаткіна, його побратими не знали, що він живий. Він пригадав їх здивування та радість, коли зачитали списки та озвучили його прізвище.



Він закликав громадян більше нагадувати про його побратимів, які ще залишились у полоні росіян. Усіх потрібно повернути.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисник Маріуполя, якого нещодавно звільнили з полону, розповів, як відбувався процес обміну. Зізнався, що спочатку не розумів, куди його везуть.Про це розповідає 24 канал. Бійців завели до літака. Спочатку він думав, що їх везуть у Сибір або Туреччину. Про це Касаткін розповів у прямому ефірі блогера"Прилетіли. Відкриваються двері, ми чуємо русаки розмовляють. Думаю, все, десь в Росії, Сибірі", – каже "Хімік".Виявилось, що прилетіли в Москву. Там літаки підзаправились, а звідти вирушили до Гомеля, що в Білорусі. Тільки тоді хлопці зрозуміли, що їх обмінюють.За словами Касаткіна, його побратими не знали, що він живий. Він пригадав їх здивування та радість, коли зачитали списки та озвучили його прізвище.Він закликав громадян більше нагадувати про його побратимів, які ще залишились у полоні росіян. Усіх потрібно повернути.

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