Зеленський розповів, на яких напрямках є позитивні результати

Володимир Зеленський заявив, що Україна має позитивні результати на кількох напрямках фронту.



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"Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів.



Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати", - сказав президент.



Зеленський, підкреслив, що "хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист, політичні чи військові, завдання України не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що Україна має позитивні результати на кількох напрямках фронту.Про це пише УП "Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів.Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати", - сказав президент.Зеленський, підкреслив, що "хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист, політичні чи військові, завдання України не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців".

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