Зеленський розповів, на яких напрямках є позитивні результати

Зеленський розповів, на яких напрямках є позитивні результати
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має позитивні результати на кількох напрямках фронту.

Про це пише УП.

"Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів.

Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати", - сказав президент.

Зеленський, підкреслив, що "хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист, політичні чи військові, завдання України не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців".

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Теги: Зеленський, фронт
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