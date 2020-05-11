1,5 мільйона українців не можуть повернутися додому з Росії
Сьогодні, 04:11
Близько 1,5 млн українців, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають у Росії без можливості повернутись додому, а рідні не можуть встановити з ними зв'язок.
Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час заходу на полях Генасамблеї ООН, пише УП.
"Особливу увагу під час заходу приділили питанню насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій України до росії. Віце-прем'єр-міністр наголосила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають на території Російської Федерації без можливості повернутись додому, а їхні рідні - встановити з ними зв'язок", - сказала Стефанішина.
Вона додала, що зараз як ніколи важливо використати всі міжнародні інструменти захисту прав людини й подвоїти зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українців.
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Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час заходу на полях Генасамблеї ООН, пише УП.
"Особливу увагу під час заходу приділили питанню насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій України до росії. Віце-прем'єр-міністр наголосила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають на території Російської Федерації без можливості повернутись додому, а їхні рідні - встановити з ними зв'язок", - сказала Стефанішина.
Вона додала, що зараз як ніколи важливо використати всі міжнародні інструменти захисту прав людини й подвоїти зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українців.
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