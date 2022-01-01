В Ізюмі знайшли ще два масові поховання, – Зеленський

В Ізюмі знайшли ще два масові поховання, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у деокупованому Ізюмі Харківської області знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.

Про це інформує УНН з посиланням на CBS News.

"Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі – ред.). А сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі. Знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Також ідеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще два масові поховання"6 - зазначив президент.

Також Зеленський нагадав, що в знайденому масовому похованні в Ізюмі були поховані цілі сім'ї, які були закатовані та вбиті.

"Дорослі, чоловіки та жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні", - сказав він.

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Теги: Ізюм, масові поховання
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