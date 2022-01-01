В Ізюмі знайшли ще два масові поховання, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що у деокупованому Ізюмі Харківської області знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.



Про це інформує



"Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі – ред.). А сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі. Знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Також ідеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще два масові поховання"6 - зазначив президент.



Також Зеленський нагадав, що в знайденому масовому похованні в Ізюмі були поховані цілі сім'ї, які були закатовані та вбиті.



"Дорослі, чоловіки та жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниповідомив, що у деокупованому Ізюмі Харківської області знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.Про це інформує УНН з посиланням на CBS News."Ми знайшли велике масове поховання з пів тисячею людей (раніше в Ізюмі – ред.). А сьогодні я отримав більше інформації. Журналісти вже в дорозі. Знайшли ще два масові поховання, великі поховання з сотнями людей. Також ідеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще два масові поховання"6 - зазначив президент.Також Зеленський нагадав, що в знайденому масовому похованні в Ізюмі були поховані цілі сім'ї, які були закатовані та вбиті."Дорослі, чоловіки та жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні", - сказав він.

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