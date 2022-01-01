26 вересня на Волині: гортаючи календар

Юлії Такач-Остапчук (на фото).



26 вересня вітатимуть ще одну волинянку - координаторку у Волинській області Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Богдану Стельмах.



Також день народження цього дня у підприємця Івана Дорошенка.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, миру, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

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