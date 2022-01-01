26 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 26 вересня, день народження у чемпіонки світу, триразової чемпіонки Європи з вільної боротьби, Заслуженого майстра спорту України Юлії Такач-Остапчук (на фото).
26 вересня вітатимуть ще одну волинянку - координаторку у Волинській області Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Богдану Стельмах.
Також день народження цього дня у підприємця Івана Дорошенка.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, миру, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
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26 вересня вітатимуть ще одну волинянку - координаторку у Волинській області Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Богдану Стельмах.
Також день народження цього дня у підприємця Івана Дорошенка.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, миру, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
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